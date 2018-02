El irónico vídeo sobre los tópicos del castellano en Cataluña que arrasa en Twitter en pocas de horas

Un tuitero, Pol Gise (@PolGiseVine) ha publicado un irónico vídeo que arrasa en Twitter, intentando desmontar los tópicos sobre Cataluña y el castellano.

Para ello, Gise se pregunta "dónde coño" ha aprendido a hablar en castellano, teniendo en cuenta que es catalán, que vive en Cataluña y que estudió en Cataluña donde, "como todo el mundo sabe, el castellano se discrimina completísimamente".

Dónde he aprendido a hablar castellano? pic.twitter.com/wfKjb9mL4t — Pol Gise (@PolGiseVine) 18 de febrero de 2018

"Hola, me llamo Pol y llevo dos noches sin poder dormir, porque estoy ahí runrun runrun, pensando dónde coño he aprendido yo a hablar castellano. Os juro que no lo sé. Porque claro, yo pienso a ver, soy catalán, vivo en Cataluña, he estudiado en Cataluña donde todo el mundo sabe que el castellano se discrimina completísimamente y yo con mi familia siempre he hablado en catalán", afirma.

Continúa Gise: "He estado pensando y he dicho 'mama, tú me apuntaste a clases clandestinas de castellano'. Me ha dicho que no... qué raro, hasta que he pensado calla, que es que igual es todo mentira y si os lo creéis es porque estáis desinformados".

Gise se despide con un "venga, adeu...", antes de explicar que "es adiós en catalán, que a lo mejor se piensan que les estoy insultando o algo".

El irónico vídeo de Gise, que en pocas horas tiene más de 5.000 retuits y cerca de 7.000 'me gusta', ha generado centenares de comentarios:

Mira Pol, soy una andaluza estudiando en Barcelona y es que eh de verdad que difícil todo es que no hay manera de entenderos eh madre mía que complicado.. Ya en serio, a ver si con tu video queda clarito ya el tema porque si estoy harta yo, vosotros ya ni me lo imagino — Lady Drama (@3lnett) 18 de febrero de 2018

Genial @PolGiseVine !!!!

Es brutal !!!!!!

Jo tampoc....

Donde he aprendido a hablar en castellano???? No se.....

🤣😂🤣😂🤣😂 — E C F 🏀🎗🎗 (@edu_kast) 18 de febrero de 2018

Que CRACK eres te felicito, no soy Español ni Catalán pero leo y veo lo que les hacen pasar y lo has explicado de 10 FELICITAT no se si lo puse bien pero ya sabes lo que significa. — Efrain Paredes (@EfrainParedes77) 19 de febrero de 2018

Me pasa lo mismo. Estaba convencida de haberlo aprendido en el cole y en la calle, pero ahora me dicen que no es así y estoy desarrollando una crisis de identidad insufrible. ¿Habré estado en coma soñando que lo aprendía en el cole mientras me lo ponían en vena? Hoy no duermo... — Anneta🎗️☮️ lı*ıl (@annnetaHappy) 19 de febrero de 2018

Lo aprendiste viendo series en castellano subtituladas en catalán y lo sabes — Jan (@JanHoppus) 18 de febrero de 2018

