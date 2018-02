Santiago Segura: "España sigue siendo Torrente y eso me abochorna"

Santiago Segura reapareció este domingo en televisión después de haber estado un tiempo alejado de los medios por una hernia inguinal. Fue en Chester, el programa de Risto Mejide en Cuatro. Y como no podía ser de otra forma, el cineasta habló de su personaje más famoso: Torrente.

"Cuando hice la película fue para retratar la España cañí y retrógada, la que al mismo tiempo me hacía gracia y me daba vergüenza ajena", afirmó Segura. El director de la saga aseguró que la gracia del personaje está en lo gañán que es. "Todo le mundo siente que ha visto a alguien así. Un taxista, tu cuñado, un vecino o incluso tú mismo en algunas cosas. Todos tenemos algún pensamiento del que nos avergonzamos", aseguró.

Sin embargo, Segura admitió que Torrente le hacía más gracia antes, cuando lo consideraba un tipo de personaje extinto. "Pero de repente, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que Torrente está muy vigente. España sigue siendo Torrente y eso me abochorna", afirmó.

"Yo me he encontrado con gente que habla de Torrente con admiración y cariño. Hay gente que lo imita y dice que es lo más. Cuando es un personaje para reírse", aseguró Segura, que comparó a su personaje con Homer Simpson. "Sí, es divertido, pero no lo quieres ni como vecino ni como marido de tu hija", zanjó.

Vida más allá de Torrente

Segura también habló de sus inicios en el mundo del cine. Después de haber pasado por cinco concursos televisivos, como Locos por la tele o El Huevo de Colón, de TVE, se presentó como figurante en la película Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar.

"¿Es verdad que Almodóvar te quitó de un plano por gordo?", le preguntó Mejide. "Bueno, no sé si fue por gordo... más bien fue por antiestético", respondió Segura entre risas. "Como figurante a mí lo que me gustaba era salir. La máxima del figurante es salir lo menos posible para poder ir a más secuencias, pero yo era al revés. A mí me gustaba salir", admitió Segura. Cuando fue a grabar la escena en la que el teatro aplaude a Marisa Paredes, él llegó de los primeros y se puso en segunda fila.

"Me dije 'aquí se me ve fetén'. Pero cuando llegó Almodóvar empezó a mirar hacia donde yo estaba y le dijo algo al oído al ayudante de dirección. Este se acercó y dijo 'por favor, el gordo al final", contó Segura. "Me dio un bajón... Que dije 'mi carrera en el cine no está despegando precisamente", concluyó el cineasta.

Puedes ver la entrevista completa pinchando aquí.