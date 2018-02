Lobo Carrasco consigue algo insólito justo al empezar el Chelsea-Barça

El exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, Lobo Carrasco, es uno de los encargados de retransmitir en Antena 3 el partido de ira de octavos de final de la Champions League, que enfrenta al Chelsea con el Barcelona.

Nada más comenzar el encuentro —que también narran Antonio Esteva, Susana Guash y Marcos López— Carrasco —tertuliano de El Chiringuito de Jugones— se ha convertido en trending topic en Twitter, incluso antes que cualquier jugador de otro equipo.

En los comentarios muchos usuarios muestran su desagrado con la presencia del deportista en la retransmisión. Algunos señalan incluso que Lobo Carrasco se ha convertido en tendencia antes incluso que Leo Messi.

En los partidos del Madrid me ponen a Valdano, en el del Chelsea - Barça me ponen a Lobo Carrasco ¿QUE HE HECHO TAN MAL EN OTRA VIDA PARA MERECER ESTA TORTURA?