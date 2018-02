El gobernador de Misuri (EEUU), detenido por sacar una foto a una mujer desnuda sin su permiso

Un jurado estadounidense ha acusado este jueves al gobernador de Misuri, el republicano Eric Greitens, de invasión de la intimidad por supuestamente tomar una fotografía de una mujer desnuda sin su consentimiento. Greitens fue detenido tras la acusación y posteriormente dejado en libertad sin fianza.

El republicano, de 43 años, ha admitido haber tenido una aventura extramatrimonial en marzo de 2015, antes de ser elegido gobernador. La mujer, cuya identidad no ha trascendido, acusa a Greitens le tomó una foto desnuda sin su permiso, que luego utilizó para hacerle chantaje y que no lo hiciese público.

Greitens "fotografió conscientemente (a la mujer) en un estado de desnudez total o parcial sin su conocimiento ni consentimiento y en un lugar donde una persona tendría una expectativa razonable de privacidad", apunta la acusación del jurado.

Además, el gobernador transfirió la fotografía desde su teléfono a un ordenador, lo que agrava el delito.

Pese a admitir la aventura, Greitens ha negado el chantaje. Uno de sus abogados, Edward Dowd, ha asegurado en un comunicado que su cliente es "absolutamente inocente" y que pedirán el archivo del caso. El propio gobernador ha emitido una nota también:

.@EricGreitens in new statement: "I look forward to the legal remedies to reverse this action." #MOLeg pic.twitter.com/phwyjqDrxr