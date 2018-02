Un jugador del Atleti: "No somos mujeres como para ir metiendo cizaña"

El extremo del Atlético de Madrid Víctor Machín 'Vitolo' ha sido entrevistado por varios medios tras la victoria 1-0 contra el Copenhague, que les clasifica a los octavos de final de la Liga Europa.

Le han preguntado, como no, acerca de cómo recibió el vestuario que Simeone dijera "no" a la pregunta de si haría todo lo posible para que Fernando Torres siguiera la próxima temporada en el equipo. Después de decir que los había visto "igual que siempre y ningún problema", se le ha escapado un comentario machista:

Apenas unos minutos después, ha matizado esa expresión a través de su Twitter:

No he estado afortunado en zona mixta. He querido decir que nosotros no vivimos pendientes de lo que hacen o dicen otros .Me he equivocado, pero no ha estado en mi ánimo ofender a nadie lo decía en plan broma losiento mucho