La aplaudida reflexión de una joven tuitera sobre la "gran lección" de los pensionistas

Miles de jubilados se manifestaron este jueves en varias ciudades de España atendiendo la convocatoria de sindicatos, para defender sus pensiones y reclamar que estas sean 'dignas'. Armados de silbatos y portando muchos de ellos el lazo marrón que identifica su causa, reclamaron al gobierno conservador de Mariano Rajoy un reajuste anual de sus pensiones de jubilación de acuerdo al nivel de la inflación.

Muchos de ellos se preguntaban dónde estaban los jóvenes en una lucha que también era suya, aunque les pille lejos en el tiempo. Una tuitera ha respondido a esta pregunta en un sólo tuit. "Cuando mis padres me dijeron ayer que irían a la protesta de pensionistas, les comenté: 'pues no se ve gran movimiento en redes, no creo que haya gente. Me equivoqué. Y cuánto me alegro. Está la generación que sale a la calle y la otra, que tuitea (tuiteamos). Qué gran lección".

Cuando mis padres me dijeron ayer que irían a la protesta de pensionistas, les comenté: 'Pues no se ve gran movimiento en redes, no creo que haya gente'. Me equivoqué. Y cuánto me alegro. Está la generación que sale a la calle y la otra, que tuitea (tuiteamos). Qué gran lección. — Clara Campos (@ClaraCamposRo) 22 de febrero de 2018

La publicación tiene ya más de 3.400 retuits y 7.700 'me gusta'.