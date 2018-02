La presentadora de Sálvame, Paz Padilla, ha sido gravemente insultada por Carmen Gahona, mujer del cantante —y rey mago— Chiquetete.

En un momento del programa de Telecinco, la colaboradora Belén Esteban llamó a Gahona —que participó en Supervivientes— para comentar con ella unas palabras que criticaban a su familia después de que se le olvidase colgar el teléfono tras hablar con una redactora del programa.

Padilla bromeó con Gahona durante la llamada y se metió con ella por su forma de hablar y con las respuestas que daba. La conversación fue subiendo de tono y un comentario de Paz Padilla sobre la suegra de ésta ha generado el caos.

"Paz Padilla, vete a tomar por culo, hija de la gran puta", se escuchó al otro lado del teléfono mientras Padilla se reía.

"Te has pasado, déjame a mí", dijo Belén Esteban.

"Me lo he merecido, por recordar las cosas que ella ha dicho. No tenía que haber recordado que quería quedarse con el piso de Doña Manuela —madre de Chiquetete—", señaló Padilla.