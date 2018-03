El hijo de Javier Urra da la réplica perfecta a un tuitero que bromeó con su nombre

Ningún comentario en Twitter sale gratis. Puede parecer que sí, pero en realidad ni el más versado en la red social del pajarito está a salvo de recibir un zasca épico, una réplica contundente o una captura de pantalla que retrate sus contradicciones. El tuitero Profeta Baruc lo ha vivido en sus propias carnes.

El pasado 11 de enero estaba viendo la tele, cayó en una intervención de Javier Urra, psicólogo forense y Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y se le ocurrió hacer un chiste con su apellido:

Estoy seguro que si tiene hijos por su cabeza pasó llamar a uno Hipip. pic.twitter.com/EBMlliv0PX — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 11 de enero de 2018

El tuit tiene 268 retuits y 739 'me gusta', cifras discretas en comparación con las que Profeta Baruc suele lograr con sus publicaciones. Sin embargo, lo más interesante está entre las respuestas recibidas. Porque uno de los hijos de Javier, ni mucho menos tan mediático como su padre, leyó el tuit y entró al trapo en una réplica maravillosa y divertida.

"Soy el hijo, no es broma. Me mandaron la captura de pantalla. En el colegio de chico me dijeron lo de HipHip como mil veces. Con mi hermana, que se llama Beatriz, siempre tuvimos el problema de la abreviatura B. Urra. Me sacaste unas risas, un abrazo!".

Soy el hijo, no es broma. Me mandaron la captura de pantalla. En el colegio de chico me dijeron lo de HipHip como mil veces. Con mi hermana, que se llama Beatriz, siempre tuvimos el problema de la abreviatura B. Urra. Me sacaste unas risas, un abrazo! — FranciscoJavier Urra (@fjavierurra) 26 de febrero de 2018

Ante tamaña exhibición de humor, al tuitero no le quedó más remedio que aceptar lo poco original de su broma:

Jajaja, oye muchas gracias por la respuesta y por entenderlo como lo que es, una simple ocurrencia que por lo que veo es poco novedosa, ¡un saludo! — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 26 de febrero de 2018

Jaajjaj. Realmente. Hay que tomarse las cosas con humor , y en tus tweets se nota ingenio y risas, no ganas de fastidiar -algo no tan común en Tweeter! — FranciscoJavier Urra (@fjavierurra) 27 de febrero de 2018

¡Así da gusto!