Mete la pata hasta el fondo llamándola "gorda" y ella se venga con la cobra más humillante de la historia de 'First Dates'

"Estoy muy loca". Con esta tarjeta de presentación llegaba María del Amor, una onubense de 20 años, al restaurante de First Dates —de Cuatro—. Y lo cierto es que, si no loca, María del Amor se mostró de lo más espontánea y auténtica desde un primer momento con Lauren, un malagueño de 21 años, que confundió simpatía con exceso de confianza en varias fases de la cena.

De este modo, cuando la chica exclamó con su espontaneidad habitual lo rica que estaba la cena, el chaval, ni corto ni perezoso, le soltó un "qué gorda" que resonó como un trueno en los oídos de María del Amor: "¡Cómoooooo!", preguntó impactada la chica, antes de responderle con una sonrisa que no se consideraba gorda.

"A una mujer nunca le puedes decir gorda aunque sea gordita. Una se siente un poco ofendida. A una mujer hay que decirla qué hermosa estás", explicó divertida ante la cámara la chica, que le tenía reservada su particular venganza al chaval.

El caso es que a Lauren le encantaba María del Amor. Entendía que ambos eran muy compatibles y que físicamente era "un bombón, una chica 10, superguapa".

Pero María el Amor ya le había tomado la matrícula al chico y, a diferencia de él, estaba muy lejos de considerarle una opción como pareja. ¡Y vaya si se lo demostró! Cuando salió el papelito del interior de una de las bolsa de la terraza con las palabras "beso en la boca", la sonrisa del chaval era directamente proporcional a la cara de descomposición de ella. En ese momento, el chico se ha vuelto a dejar llevar por sus impulsos y, ni corto nu perezoso, se ha lanzado a besar en la boca a María del Amor.

"Beso en la boca. ¡No puedo!", ha exclamado entonces la chavala, quien le ha hecho una cobra que ya es historia de la televisión (con permiso de Chenoa).

"Es que le he tenido que hacer una cobra porque no he podido, lo siento, no puedo", ha explicado luego ante la cámara la chica, quien le ha dicho a Lauren que "me caes bien pero no puedo".

Con este episodio como antecedente, la sentencia final no ha deparado sorpresa alguna. Lauren sí tendría una segunda cita con María del Amor porque, a su juicio, estuvieron "hablando bastante bien y es interesante". Pero María del Amor ha sido tajante: "No podría tener nada más allá de una amistad con él".