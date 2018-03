Agoney y Raoul triunfan con su gesto contra la homofobia en el primer concierto de 'OT 2017'

Anoche se celebró en Barcelona el primer concierto de la gira que los concursantes de Operación Triunfo 2017 harán por España.

Además de la emoción de los jóvenes concursantes ante su primer gran concierto, que tuvo lugar en el Palau Sant Jordi, destacó un gesto protagonizado por Raoul y Agoney, popularmente conocidos como Ragoney.

Fue durante la interpretación de Manos Vacías, un tema que ya cantaron juntos durante el concurso y cuya actuación concluía con un beso en los labios entre ambos.

Pero esta vez, Agoney y Raoul quisieron añadirle un mensaje por los derechos del colectivo LGTBi y contra la homofobia: "Por el amor, por la libertad y por la visibilidad", dijeron antes de darse un beso y hacer las delicias del público.

Este fue el momento:

Quizá no pertenezco al colectivo, pero siempre lo he ayudado y defendido cuando he podido, porque estoy orgullosa de tenerles en mi vida, porque aunque no este dentro del colectivo LGTBIAQ+ estoy llorando y porque me alegro mil mundos por ustedes. #AmorLibertadyVisibilidad ❤ pic.twitter.com/gG7mTIvhkj