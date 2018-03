La imagen feminista que ha dejado flipando a Ana Morgade

La humorista Ana Morgade, colaboradora de Zapeando, de LaSexta, ha compartido este viernes una curiosa imagen feminista que le ha emocionado.

Se trata de una camiseta con una ilustración en la que aparece ella caracterizada como la famosa imagen del cartel We Can Do It, creado en los años 40 por J. Howard Miller para Westinghouse Electric y que ha pasado de ser una imagen para levantar la moral de los trabajadores durante la Segunda Guerra Mundial en EEUU, a todo un símbolo feminista.

"ME FLIPA", ha escrito en mayúsculas Morgade en su cuenta de Twitter, en agradecimiento a Raúl Ruda, estilista de Zapeando, que aparece en la fotografía sujetando la camiseta.