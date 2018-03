Ana Julia, antes de su detención: "Ahora no puedo hablar, que tengo aquí a la Guardia Civil"

Ana Julia Quezada, detenida este domingo cuando la Guardia Civil encontró en su coche el cadáver del pequeño Gabriel Cruz, conversó por teléfono con un periodista de El Periódico de Cataluña minutos antes de su detendión. "No daba la más mínima muestra de preocupación. Se mostraba incluso amigable", señala el diario. (Para escuchar la grabación completa pincha aquí)

El enviado especial del periódico al lugar de los hechos, Manuel Vilaseró, llamó al padre de la víctima y se encontró con que respondía ella, que le dijo que acababa de dejarle y se había llevado el coche. En la grabación, la mujer le dice al periodista que en ese momento no puede hablar. Conduce el mismo coche que detendrán los agentes minutos más tarde.

Según indica el diario, parece ser que la grabación es cuando ya ha recogido el cuerpo si vida de Gabriel y lo lleva en el maletero. "Escucha, es que estoy conduciendo, no puedo hablar mucho", le dice Ana al periodista, "ahora llamo a Ángel y le digo que te llame. Espera, no puedo hablar, que tengo aquí a la Guardia Civil y al final me van a parar", explica al periodista antes de colgarle.