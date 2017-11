Cuando la alcances, no te la quedes

Sí. Me refiero a la gloria.

El momento en que se alcanza el éxito es el más acertado para tener presente no la gloria, sino la humildad. Es el momento para rebotar la luz de los focos que se concentra en ti hacia todos aquellos que sonríen en la sombra y que también se merecen una parte de tu éxito cuando de una forma u otra han contribuido a él. Es cuando toda la gloria y el reconocimiento se centran en ti que es el mejor momento para permitir que esa gloria salpique a otros.

Cuando alcanzas el éxito es el momento no de pensar «qué hecho bien», sino de pensar «a quién debo decir: gracias»

Durante tu carrera hacia la cima ten muy presentes a todas las personas que te han ayudado a subir. Ten una lista con sus nombres si es necesario, pero pase lo que pase no seas ni inconsciente ni ingrato. Si durante la subida has identificado a aquellos a quienes les estás agradecido y has cultivado tu agradecimiento, este es el momento de transmitirlo.

Sería un éxito si los momentos de éxito fueran también los de mayor gratitud.