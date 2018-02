Las transferencias inmediatas se ponen en marcha a medio gas

Lo que parecía la innovación financiera del año, ha aterrizado sin pena ni gloria. La llegada de las transferencias inmediatasha venido marcada por la discreción; la banca apenas ha dedicado tiempo y esfuerzo a comunicar su puesta en marcha y los consumidores se han tenido que enterar por los medios de que el día escogido en España para su lanzamiento fue el pasado 14 de febrero, aunque el sistema está listo desde el 21 de noviembre del pasado año. ¿Significa eso que ya podemos transferir dinero de una cuenta a otra en cuestión de segundos? Sí, pero solo unos pocos afortunados.

Tal y como ha podido comprobar el comparador de productos financieros HelpMyCash.com, el día de San Valentín el número de bancos que permitían ordenar transferencias inmediatas era muy limitado. Banco Sabadell, BBVA y CaixaBank acudieron a su estreno. Eso sí, el número de entidades que podían recibirlas era mucho más amplio, por lo que es de suponer que durante los próximos días o semanas más bancos se irán sumando a esta innovación que permite enviar hasta 15.000 euros de una cuenta a otra en 10 segundos.

Pero no en todos los bancos se las espera, al menos a corto plazo. No olvidemos que el nuevo sistema es de adhesión voluntaria, aunque parece que ha tenido éxito ya que un millar de entidades europeas ya se han sumado. No obstante, es posible adherirse al esquema únicamente como receptor y no como emisor.

¿Cuánto cuestan?

Si a la poca publicidad que han recibido por parte de los bancos le sumamos el precio que pueden llegar a tener, quizá la revolución de las transferencias inmediatas acabe siendo una decepción para más de uno. Para muestra, un botón: el que escribe estas líneas intentó transferir ayer un euro desde CaixaBank a Abanca. El precio de la transferencia inmediata era de ocho euros, ocho veces más que el importe para traspasar. De hecho, CaixaBank es, de las entidades que ya han implantado el servicio, de las más caras: un 0,60 % con un mínimo de ocho euros. Le sigue BBVA que ha establecido una tarifa fija de 0,90 euros. La buena noticia llega de la mano de Banco Sabadell, una de las pocas entidades que desde el 14 ya permite realizar estas transferencias. ¿Su coste? Cero euros. En principio, en Bankia también serán gratuitas, según informan desde su servicio de atención al cliente, pero de momento ni rastro de ellas.

En Abanca, aunque aún no se han implementado, desde su SAC informan que tendrán un precio de un euro y en el Santander, de 0,50 % con un mínimo de 10 euros.

Según el European Payments Council, casi 90 entidades españolas se han registrado como participantes entre bancos, cajas de ahorro y cajas rurales. El resto de las entidades son del Reino Unido, los Países Bajos, Malta, Lituania, Letonia, Italia, Alemania, Francia, Estonia, Bulgaria, Bélgica y Austria (el grueso de las entidades adheridas son austriacas y alemanas). Precisamente, este nuevo sistema de pago no solo está pensado para realizar transferencias nacionales, sino a cualquier banco de la zona SEPA que haya incluido esta tecnología. De manera que este año deberíamos poder enviar dinero en menos de 10 segundos a cientos de quilómetros de distancia. De hecho, este es uno de los objetivos del European Payments Council, eliminar las fronteras, que a menudo fragmentan el mapa europeo, con la creación de una "solución paneuropea de pagos instantáneos en euros". De momento, ya se han adherido 1.043 proveedores de servicios de pago.

Pero... ¿cómo son realmente las transferencias inmediatas?

A pesar de lo novedoso del asunto (hasta ahora lo más parecido era Bizum), las transferencias inmediatas tampoco han llegado exentas de limitaciones. Sus características son estas: