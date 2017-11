Rajoy ha vuelto a tomar el pelo a Pedro Sánchez, ahora con la reforma de la Constitución

"Entonces ¿Rajoy ha vuelto a tomar el pelo a Pedro Sánchez con lo de reformar la Constitución?". La pregunta ha brotado en el Congreso tras las declaraciones del portavoz del PP en la recién creada Comisión que "evalúa y moderniza" la Constitución y es antesala de cambios en la Carta Magna.

José Antonio Bermúdez de Castro ha asegurado que "no venimos con la idea de reformar la Constitución, sino de modernizar el Estado autonómico". Hace poco más de un mes, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, anunciaba a bombo y platillo que había arrancado a Rajoy la reforma constitucional a cambio del apoyo en la aplicación del 155.

Bermúdez de Castro ha insistido en que la Reforma de la Carta Magna "no está entre las prioridades de los españoles" según el CIS

"No venimos a contentar a quienes han intentado romper España" continuaba un Bermúdez de Castro en tono firme, nada más constituirse la mesa de la llamada Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, por la que tanto ha luchado el PSOE. El diputado popular y portavoz ha insistido en que la Reforma de la Carta Magna "no está entre las prioridades de los españoles" según el CIS. "Que nadie espere de nosotros otra cosa. No somos federalistas ni secesionistas ni nacionalistas, sino constitucionalistas". Ya fuera de micrófono, tanto Bermúdez de Castro como otros diputados del PP han asegurado que nunca Rajoy ha dicho que se hubiera comprometido con Pedro Sánchez para reformar la Constitución a cambio del apoyo en la aplicación del 155 en Catalunya.

De confirmarse la actitud mostrada por el PP, asuntos clave como el Estado de las Autonomías y la reforma territorial, la sucesión del Rey, la reforma del Senado o la posibilidad de incluir en una Constitución modernizada derechos como el agua o la energía, volverán a dormir el sueño de los justos en un cajón, pese las necesidades de una sociedad tan convulsionada y cambiada por la crisis institucional y económica como lo es la española. Otro cierre en falso.

Fuentes nacionalistas creen que la aplicación del Articulo 155 sin incidentes graves y el paso atrás de los independentistas catalanes estos días han envalentonado a Rajoy y los suyos

Mientras diputados socialistas atribuían a la campaña electoral en Cataluña y la firmeza con que Ciudadanos persigue al PP en las encuestas, la actitud popular. Por el contrario, fuentes nacionalistas creen que la aplicación del Articulo 155 sin incidentes graves y el paso atrás que están dando los independentistas catalanes estos días han envalentonado a Rajoy y los suyos. "Hoy se les han bajado los humos un poco con el procesamiento por los ordenadores de Bárcenas, y estos días cabecean ligeramente con la corrupción, pero están eufóricos por cómo están aplicando el gobierno en Cataluña. O eso es lo que le dicen a Rajoy todos", explica un líder de la oposición que tiene hilo con la vicepresidenta y el mismo Rajoy.

Ni la vuelta de la corrupción a los titulares ni la situación de Cataluña tranquilizan a las filas socialistas, que tras oír a Bermúdez de Castro temen un nuevo ninguneo del presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, en un momento en el que los socialistas lo tienen complicado. Muchos de sus votantes siguen sin procesar el apoyo al 155 y Miquel Iceta hace todos los equilibrios que puede en Cataluña. "Es cierto que esta comisión nace coja -aseguraba un diputado socialista que formará parte de ella- pero esperamos que después del 21 de diciembre, tras las elecciones, tanto el PNV como Podemos se incorporen". De la misma idea era la portavoz del PSOE, Margarita Robles, aunque el PNV ya dio calabazas al PSOE cuando le ofrecieron presidirla.

Quizá el Partido Nacionalista Vasco se incorpore a "la Comisión para la Evaluación y Modernización", pero Podemos tendría que hacer una pirueta importante para cambiar

Quizá el PNV se incorpore a "la Comisión para la Evaluación y Modernización" -ya el nombre se las trae- a finales de año, pero Podemos tendría que hacer una pirueta importante para cambiar, a tenor de lo que explica Pablo Iglesias en los pasillos: "Los socialistas no tienen sentido de la oportunidad al poner en marcha esta comisión, cuando están en la cárcel los exconsellers" y el Govern catalán cesado. El PSOE, insiste el líder de Podemos, "se ha quedado solo con la extrema derecha de Ciudadanos y con el PP. Es una comisión que traerá retrocesos en las concesiones autonómicas".

Lo cierto es que, tras escuchar a los populares, asegurar que en esa comisión se evaluará el estado autonómico pero que no van "a sustituirlo", pocos se atreven a afirmar que el Partido Popular no vaya a utilizar el nuevo órgano para recortar el Estado de las Autonomías, un temor que vascos, valencianos y otros diputados nacionalistas también han manifestado en varias ocasiones.

A la pregunta de si pensaban recortar las autonomías, Bermúdez de Castro se ha negado a adelantar conclusiones. "Además, para cambiar el estado autonómico -incluso para reducirlo- también habría que modificar la Constitución".

El presidente de la nueva Comisión ha transmitido a "toda la ciudadanía, especialmente a Cataluña, que la Constitución nos acoge a todos"

Hasta que a última hora de la mañana los populares han echado el cubo de hielo a la reforma constitucional, los diputados del PSOE estaban incluso animados. El presidente de la flamante nueva Comisión, el veterano y respetado José Enrique Serrano, iniciaba su presidencia en una breve primera sesión, recordando que una parte del encargo para los próximos seis meses era formular propuestas "destinadas a la evaluación del estado autonómico...incluidos cambios en la propia Constitución" aunque sin pagar peajes. E insistía en el deseo de que "quienes aún no se han incorporado a nuestros trabajos" lo hagan más adelante. Ha transmitido a "toda la ciudadanía, especialmente a Cataluña, que la Constitución nos acoge a todos".

Las palabras esperanzadas de Serrano -que fue jefe de gabinete de Felipe González y de Zapatero - se apoyan en las próximas comparecencias de los padres de la Constitución -Miquel Roca, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca- quienes mantendrán la atención mediática, más si comienzan con Roca, como así parece que sucederá. También pasarán por la comisión los miembros del Consejo de Estado, presidentes y ex presidentes autonómicos y, en palabras de Patxi López, alguna figura intelectual y respetable que aporte a un trabajo tan importante.