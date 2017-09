'¿Cómo podemos viajar más éticamente?'apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida.

La ética es diferente para cada persona, pero por sentido común hay ciertos comportamientos en los que muchos estaremos de acuerdo, sobre todo en una actividad tan amada como es viajar.

Respeta sus costumbres

Cada país tiene diferentes valores, tradiciones y rituales. Algunas te podrán parecer curiosas o incluso un poco locas, pero eso no quiere decir que sean malas o incorrectas y merecen todo nuestro respeto. Evita comentarios negativos y si quieres una foto de un ritual, una persona o un monumento importante pide permiso y asegúrate que estén de acuerdo; después, con cuidado y sin molestar, procede a tomar tu fotografía.

Ten paciencia

El inglés es el idioma universal, en especial para los viajeros. Sin embargo te toparás con muchas personas que no lo dominan a la perfección y la comunicación será un poco difícil. Incluso podría haber malos entendidos, pero se paciente, no te tomes las cosas por lo personal y recuerda que todo es un problema de comunicación que tiene solución. Trata de ser un poco más precavido, utiliza google translate o, si es necesario, muestra imágenes para que la otra persona pueda entender lo quieres.

Es otro país o ciudad, pero es el mismo planeta

Con esto me refiero a que no porque estés en otro lugar de viaje puedes tirar basura en la calle, dejar las luces encendidas, desperdiciar el agua o la comida. Al fin y al cabo es el mismo planeta, y todo el daño que hagas también te afectará a ti tarde o temprano.

No te tomes nada de forma personal

Seguramente te toparás con personas que no estén en su mejor momento y su trato no será el más agradable. Puede ser un camarero, tu anfitrión de Airbnb, el recepcionista del hotel o alguna persona en la calle. Piensa que seguramente vivieron un mal momento pero no quiere decir que te odien o que todas las personas de su país sean así. No justifico su acción, pero no dejes que esa mala energía empañe tu viaje.

Paga lo justo

Como bien dice Mayeli Espinosa Ríos, regatear no siempre es de buen gusto. No quiero decir que sea malo, de hecho hay muchos artesanos que entienden esta cultura de "regateo" y por eso suelen aumentar un poco su precios. Trata de ser justo en la negociación, no esperes pagar solo un dólar por algo que llevó más de tres días fabricarlo. No olvides la propinas, en algunos lugares el servicio no esta incluido y los empleados tienen el salario mínimo por lo que su mayor ingreso son las propinas. Un 15% de lo que consumiste es aceptable, si tu presupuesto es menor trata de dejar al menos el 10%. Investiga si tu destino tiene una cultura de propinas o suele incluirla en los precios. Algunos establecimientos suelen especificar si cobran la propina o no en los tickets.

Criticas negativas en público

A nadie nos gusta que nos vengan a criticar en nuestra propia casa ¿cierto? Bueno, pues entonces no hagamos lo mismo. Si viviste una mala experiencia, compártela en privado pero no hables mal de un país estando en él y sobre todo que sus habitantes te escuchen, aunque no lo creas alguno de ellos te puede entender. Además, una persona hablando mal de otras siempre se verá mal, nadie es mejor que otros y ninguna nación es perfecta. En todos lados hay cosas que admirar y que corregir.

Para mi éstas son algunas cosas básicas que siempre aplico. Sobre todo, mi regla general es: no hagas lo que no te gustaría que te hicieran o que hicieran en tu país u hogar de residencia.

