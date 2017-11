10 formas de tratar con un compañero de trabajo complicado

Escrito por Judith Ohikuare.

Hay un montón de artículos sobre por qué tienes compañeros de trabajo que no puedes soportar: a veces, se debe a que tienen una personalidad complicada, pero también puede deberse a que odias tu trabajo y sientes que no progresas, algo que te convierte a ti en el amargado.

Pasamos tantos días, semanas y tiempo de nuestra vida en el trabajo que resulta fácil tomarse como algo personal algún problema con determinado compañero de trabajo. Sin embargo, en vez de sentarte y hervir por dentro, puedes probar a tener la iniciativa para tratar de hacer que una situación indeseable con ese compañero se estabilice. He aquí algunas ideas:

Illustrated by Ariel Davis.

Así que ofrécele a ese compañero un café o incluso invítale a comer. Se le calmarán los humos al ver que no estás conspirando para llevarle a la ruina y, además, tú te sentirás bien.

"Pero el segundo descubrimiento es aún más sugerente: cuanta más felicidad sienten las personas por su generosidad en el pasado, más inclinación sienten en el presente por volver a gastarse algo de dinero en los demás antes que en ellas mismas. En el estudio, no todos los participantes se sintieron más felices por haberle comprado algo a otra persona, pero los que sí se mostraban abrumadoramente más proclives a redoblar sus actos de altruismo".

"Los investigadores realizaron dos descubrimientos importantes. El primero, de acuerdo con el Journal of Social Psychology, las personas en general se sienten más felices cuando recuerdan algo que les hayan regalado a otras personas, más incluso que cuando se compraron algo ellas mismas. Este incremento de felicidad es igual independientemente de si el regalo vale 20 dólares o 100", escribió la revista Greater Good Magazine .

Un estudio de 2010 del Journal of Social Psychology y otro de 2011 del Journal of Happiness Studies sugieren que llevar a cabo pequeños gestos amables hacia otras personas puede surtir un efecto positivo en el humor de la persona que los hace.

Abordar el problema con cariño puede ser peliagudo, porque si es demasiado evidente que no te llevas bien con esa persona, te arriesgas a parecer falso o mostrar un comportamiento pasivo-agresivo, y ninguna de esas opciones te conviene. Pero, si logras una continuidad interactuando con esa persona, ya sea de forma cordial o más cálida, quizás logres derribar su coraza y hacer que tu jornada de trabajo sea más llevadera.

Illustrated by Ariel Davis.

Hay dos razones por las que puedes decidir pasar más tiempo con un compañero de trabajo que te trae por la calle de la amargura. Una de ellas forma parte de la estrategia de desarmarle con simpatía. La otra es que quizás le pase algo de lo que no tienes ni idea.

Illustrated by Ariel Davis.

Puedes acabar descubriendo que pasa algo en el trabajo de lo que no tenías ni la más remota idea o que podrías hacer algo de forma distinta y mejor. Courtney A. Kemp, creadora de la serie Power, descubrió en una ocasión que sus compañeros de trabajo le tenían miedo . Aunque eso no puede servir como excusa para portarse mal con alguien, descubrir lo que pasa puede ayudarte a entender el porqué de ciertas reacciones.

Chris Voss, ex negociador de secuestros del FBI, sugiere que escuches atentamente cuando hablen y que después les repitas sus palabras hasta que digan algo como "eso es", que es muy distinto de un simple "ya". La diferencia entre ambas formas, según Chris Voss, es que la primera es una señal de comprensión y la segunda, una forma de salir del paso y acabar la conversación. Imagínate: "Vale, vale, ya, lo que sea...".

Illustrated by Ariel Davis.

Illustrated by Ariel Davis.

Abordad el problema.

Estudios previos han demostrado que decir cosas positivas a los compañeros de trabajo sirve para crear un ambiente laboral más cómodo y efectivo para todo el mundo.

Si trabajas con una persona de difícil trato, en especial si de alguna forma afecta a tus tareas, habladlo en privado. Quedad en vuestro tiempo libre y tratad el tema. Escucha sus problemas e intenta encontrar alguna forma de reconocer el buen trabajo que hace.

No se trata de que "arregles" su problema, porque igual no quiere hacerlo o no quiere escuchar consejos, pero haz lo que puedas por valorar el esmero que le pone a ciertas tareas. A veces, ese simple reconocimiento es lo único que necesita una persona para recuperar el rumbo.