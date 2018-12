TENDENCIAS

El regreso del niño del anuncio de "Hola soy Edu, feliz Navidad"

El niño del mítico anuncio de "Hola, soy Edu, feliz Navidad" ha vuelto. Solo que ya no es tan niño y no trabaja para una compañía telefónica, sino para Volkswagen. 21 años después de aquella campaña que se convirtió en todo un fenómeno social, Enrique Espinosa, como se llama en realidad el protagonista, ha vuelto a participar en un 'spot' publicitario de Navidad para promocionar el nuevo Golf 100% eléctrico. Ahora el mensaje es: "No les llames, ve a verlos".