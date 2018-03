7 tuits que demuestran el éxito de las manifestaciones de los pensionistas

Miles de pensionistas se han movilizado en todo el país en defensa de unas mejores pensiones públicas y contra lo que consideran una pírrica subida del 0,25% anual.

Las redes sociales han vuelto a ser un altavoz de estas manifestaciones y en ellas hemos podido ver imágenes que demuestran que las movilizaciones han sido todo un éxito de convocatoria, sobre todo en algunos sitios donde el tiempo no ha acompañado:

Retirees' demo in Barcelona against the pensions' policies of the neoliberal government of Rajoy. This government has exhausted 90% of the Social Security. #pensionesdignas pic.twitter.com/ZVzcvdmJoS