Pilar Rubio, a punto de parir, asusta en directo a Pablo Motos

La colaboradora de El Hormiguero (Antena 3) Pilar Rubio se encuentra en la recta final de su tercer embarazo. De hecho, este martes contó ante los invitados de la noche —los actores Dani Rovira, Silvia Abril y Belén Cuesta, que han puesto sus voces en la película Peter Rabbit— que su ginecóloga, que la acompañaba en el camerino, le había dicho que ya había dilatado un centímetro.

Después de presentar su sección, Rubio se despidió del presentador, Pablo Motos. "Me voy a parir, espero que todo salga bien. Te quiero dar las gracias a ti, Pablo, y a todo el equipo por lo bien que me tratáis siempre, lo que me habéis apoyado tanto personalmente como profesionalmente", dijo la colaboradora antes de dar un cariñoso abrazo a Motos.

En ese momento, Rubio se encogió y puso cara de dolor, como si estuviera sintiendo una fuerte contracción. "¿Qué? ¡No, no, no! ¿Estás hablando en serio?", exclamó un agobiado Pablo Motos antes de pedir un médico. "¿Estás hablando en serio?", volvió a preguntar a la colaboradora. "¡Que no, hombre!", espetó Rubio, que se despidió con una gran sonrisa y con las carcajadas del público. Puedes ver el momento completo aquí.

Pilar Rubio y el futbolista Sergio Ramos tienen ya dos hijos: Sergio, que nació en mayo de 2014, y Marco, que llegó en noviembre del año siguiente.