¿Quieres irte tranquilo de vacaciones esta Semana Santa? Sigue estos consejos de la Policía

Son muy obvios, pero siempre conviene recordarlos: cerrar a cal y canto puertas y ventanas, no dejar llaves en el exterior, aparentar en lo posible que la casa esté habitada, pedir a alguien que recoja el correo... Y algunas no tan obvias, como no dar a conocer detalles del viaje ni su duración en redes sociales o hacer un inventario de los objetos de valor. Las recomendaciones de la Policía alcanzan hasta el sitio de las vacaciones: hay que vigilar las pertenencias en sitios públicos y evitar que terceros manejen el equipaje. A los niños hay que apuntarles el teléfono de alguno de los padres y siempre viene bien que se aprendan la dirección del hotel. "Y evitar los juegos de azar en la calle, ya que con toda probabilidad son un timo", añade la agente, entre otras estafas.