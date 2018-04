Guía de apps para ligar, según tu personalidad

Ligar a través del móvil es algo cada vez más extendido. Las apps de citas se han popularizado y han dejado de ser un tema tabú. Ya en 2014 España se colocó como el segundo país europeo que más liga a través del smarthphone y recientemente llegó a nuestras librerías Tinder y otras redes sociales, un estudio sobre este fenómeno que ha hecho cambiar el arte del flirteo en este país. ¿Quién se acuerda ahora de los anuncios de contactos o de las webs de citas?

Pero como en esto de ligar cada uno tiene sus artes, hay aplicaciones para todos los gustos y personalidades. Especialmente si ponemos el foco en las chicas, que en muchos casos ni siquiera tienen que pagar para descargárselas. Es como entrar gratis en las discotecas, pero en versión siglo XXI. Eso sí igual que no entras en un bar donde pinchan salsa cuando a ti te gusta el rock, también puedes elegir la app que te conviene según tus intereses. Esta miniguía te ayudará a elegir la tuya.

Tus amigas son lo primero

Boompi. No va solo de ligar, va de ligar y que tus amigas aprueben a tu ligue. Porque no hace falta hacer un pantallazo para que vean al chico con el que estás hablando, puedes crear un grupo para compartir con ellas su perfil. ¡Y no sólo eso! Puedes añadir a tus amigas en modo fantasma a la conversación con el chico de turno para que puedan opinar en tiempo real. Intimidad 0, amistad 100.

Te gustar ir al grano

Pure. El azar trabaja por ti. Una especie de menú de chicos —todos están cerca de ti— aparece en la pantalla de tu móvil y a todos ellos les apareces tú. Si os dais mutuamente sí, podéis empezar a hablar. Si no te dice sí no significa que no le gustes, quizás se ha caducado tu solicitud de reunión. Dura solo una hora. También es el tiempo que puede prolongarse tu conversación con él para conocerle y concertar una cita. Pasados los 60 minutos todo se borra así que... ¡RÁPIDO! Si quieres tema, ve al grano.

Eres un alma de calle

Happn. Porque lo que hace esta app es localizar a las personas con las que te has cruzado, que te gustan y que te gustaría volver encontrar. Así que resulta perfecta para almas callejeras. Te dice cuántas veces te has cruzado con la persona, el sitio y el día. E incluye un juego: te pone cuatro chicos y a uno le has gustado, si le das a esa foto (porque a ti también te ha gustado)... ¡CRUSH!

Tu seguridad es lo primero

Badoo. No es que no te fíes del primero que te cruces en el camino, pero necesitas un doble check. Por lo que pueda pasar... Esta app, que lleva en funcionamiento desde 2006 y que tiene más de 375 millones de usuarios en el mundo, ofrece una gran seguridad a las mujeres. Entre otra cosas no permite que un chico te hable más de dos veces si tú no le has contestado nunca y permite la verificación a través de un selfie certificado para corroborar que estás hablando con el chico de la foto. ¡Que no te la den con queso!

Te van los flechazos y las primeras impresiones

Tinder. Muchas fotos y poca información. En Tinder, la app más popular para conocer gente, de lo que se trata es de mostrar tu mejor imagen a través de las fotografías compartidas y de dar el clavo con la profesión. Nuestra ocupación no es un tema menor en esta aplicación, que todos los años saca a relucir la lista de las profesiones más exitosas. Es tan reducido el espacio para hablar de ti que a veces es mejor apostar por la creatividad. Con un "me llamo Jared pero puedes llamarme esta noche", el perfil de este joven arrasó en la app y también en Twitter con más de 120.000 retuits.

Si eres adicta a las compras

Adopta a un tío. Porque esta aplicación se presenta como un supermercado de citas. Las chicas eligen y meten a los chicos en sus cestas de la compra. Una vez dentro, ellos pueden hablarlas. Además, como en una tienda online, pueden filtrar las búsquedas por categorías como 'con barba', 'hipster', 'fiestero', 'cachas'... La propia aplicación hace ofertas a sus usuarias y una semana pone en promoción a chicos tatuados y la siguiente, a los que llevan gafas. Así ir a comprar es más fácil.