Nueve trucos para comprar en Zara

¿Quién no ha pecado alguna vez en alguna de las tiendas de Zara, el buque insignia de Inditex, el imperio textil fundado por Amancio Ortega? Ya sea una de tus firmas de cabecera o acudas a ella sólo de cuando en cuando, hemos recopilado algunos trucos y consejos para que consigas todos tus productos deseados y al mejor precio posible.

1. Ojo a los Special Prices de la web

Revisa siempre la sección Special Prices, ya sea en los apartados de Mujer, Hombre o TRF, porque en ella podrás encontrar prendas y accesorios con precios bastante ajustados que no suelen superar los 50 euros.

Y si lo tuyo es la decoración: en la web de Zara Home también puedes encontrar el apartado Promociones.

2. Los mejores días para comprar

Según la revista Elle, en época de rebajas el mejor día para hacer tus pedidos online es el domingo, porque es el día en el que se reponen las tallas agotadas. El segundo mejor día es el miércoles, porque se reciben las nuevas prendas.

3. Bájate la app

No sólo podrás explorar los productos, sino que a través de ella puedes utilizar la cámara de tu móvil como un escáner de códigos de barras o buscar referencias de prendas. ¡Se acabó el tener que perseguir a los dependientes o hacer cola en caja para saber si tienen el artículo que quieres en tu talla!

4. Apúntate a la newsletter

Además de servir para estar al tanto de las prendas que van llegando, sino también para estar enterado de algunas promociones o de cuándo empiezan las rebajas. No olvides que también existe la de Zara Home.

5. Entérate de cuándo reponen lo que quieres

Puede ocurrir que al ir a comprar una prenda a través de la web o la app, esté agotada o no esté disponible en tu talla. En ese caso, no desesperes. Encontrarás el mensaje Coming soon junto al simbolito de un sobre.

Si pinchas sobre este aviso, se abrirá una pestaña en la que podrás dejar tu correo electrónico y que así te notifiquen por esta vía cuándo el artículo vuelve a estar disponible. Así no tendrás que estar entrando en la web cada dos por tres para ver si ya lo puedes comprar.

En el caso de que el artículo se haya agotado y Zara no lo vaya a reponer, en vez de Coming soon aparecería el aviso Out of stock (fuera de stock).

6. Elige el largo de los vaqueros

Si siempre tienes que meter el bajo de los tejanos o, por el contrario, descartas algunos porque te quedan cortos, hay solución. En determinados modelos de vaqueros —no en todos— podrás encontrar distintos largos: regular lenght y longer length (normal y más largo).

7. Consulta la guía de tallas

Quizá después de varios años de experiencia en los probadores de Zara conoces bien cuál es tu talla pero, si tienes dudas, en este apartado de la web puedes resolverlas todas. Localiza tus medidas y ¡listo! Además del tallaje de vestidos, camisetas y otras prendas también podrás consultar el de anillos, guantes, cinturones, bikinis, sombreros o zapatos.

Además, en muchos artículos encontrarás un asistente que calcula cuál es la talla más apropiada para ti insertando tus medidas. Al pinchar en la pregunta ¿Cuál es mi talla? se despliega una pantalla en la que se puede indicar la altura, el peso e incluso cómo se prefiere llevar la prenda: si ajustada, normal o suelta.

8. La tarjeta regalo no sólo sirve para Zara

No muchos conocen que las tiendas de ropa infantil Kiddy's Class pertenecen a Inditex. De hecho, la tarjeta regalo de Zara se puede adquirir en las tiendas y en la web de Zara y también en los establecimientos de Kiddy's Class. De la misma manera, se puede utilizar como método de pago en todos ellos.

9. No vayas en balde

Si le has echado el ojo a alguna prenda a través de la web pero prefieres probártela en una tienda física, no vayas a ciegas. Debajo de las fotografías del artículo en cuestión, encontrarás opciones para ver la composición y los cuidados del producto, información sobre el envío y devoluciones y también una de lo más interesante: Ver disponibilidad en tienda.

Si pinchas podrás introducir tu talla y teclear tu código postal, una dirección o una ciudad para saber en cuáles de las tiendas más cercanas está disponible la prenda.