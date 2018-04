Roberto Leal: "Cuando me dicen que soy el presentador de moda no me hace mucha gracia"

No sabemos si Roberto Leal es el presentador de moda, pero sí es la cara del éxito en TVE, donde ha estado al frente de Operación Triunfo y presentará Bailando con las estrellas. Y, además, protagoniza esta semana el reto de Men's Health, que le ha llevado este viernes a la portada de la publicación con el torso al aire. Roberto Leal ha presentado también estos días el nuevo YoPro, un yogurt de Danone, en un evento en el que ha desvelado algunos secretos a El HuffPost.

"Al principio sentí un poco de presión cuando me propusieron el reto [de Men's Health] porque me dieron sólo dos meses", explica el presentador, que se metió en "un buen lío, pero sano". Leal está muy ilusionado, pero con "un poco de cosilla porque estás ahí, en portada, sin camiseta en todos los quioscos... Y todavía no hace tanto calor para estar sin camiseta", explica entre risas.

Además, respecto a su evolución física, el presentador no tiene complejos en responder cuando se le muestra una foto antigua enfrentada a una reciente. "En mi caso no tiene nada que ver con el éxito, sino con el paso de los años. Esa foto es de 2007 y la otra es de ahora, han pasado 10 años. A mí me han sentado bien: me quité las gafas, me dejé barba... Es como la cirugía estética del que no tiene dinero", relata. Cree que "ha envejecido bien", con esa barba y las canas, pero es "la misma persona".

Tampoco es "coqueto" para cuidarse, pero desde hace algún tiempo se pone "cremitas en la cara", algo que le sugería su madre hace tiempo. "Ahora será que me río tanto o que con mi niña duermo tan poco que me voy notando surcos que no tenía" por lo que está "prestando más atención a las cremas". "Cuando tengo toda la cara de un dragón sí que me pongo alguna que me dé más brillo. Pero ya está", añade.

Ahora que se acerca Eurovisión, es inevitable recordar también el éxito de Operación Triunfo 2017, programa del que han salido los representantes de España. Así que, con las vistas puestas en la siguiente edición del talent show, sólo tiene un deseo: "Virgencita, que me quede como estoy. Ha ido tan bien que lo único que esperamos que cambie son los concursantes, porque entiendo que con los profesores todo seguirá igual".

A pesar de ello, habrá algo más que puede sufrir modificación en la siguiente edición del concurso, porque todos han aprendido: "Yo estaré más tranquilo, también porque fuimos de menos a más, y eso fue parte del secreto del éxito. Haciendo autocrítica, ya sé moverme en ese plató, estar más tranquilo y disfrutarlo desde la primera gala". Algo importante, porque los nervios no dejaron al equipo saborear el trabajo desde el principio. "Ninguno disfrutamos la primera gala. También se añadirá algo nuevo por ir refrescando el programa, supongo", explica.

Estoy muy orgulloso de Alfred y Amaia. No tienen ese complejo de explicar las cosas y salir a dar la cara, y eso me parece valiente. Cuando lo hacen mal y cuando se equivocan"

El protagonismo de los concursantes de esta primera edición los ha llevado también a ser el foco de alguna crítica, como la de Carlos Herrera por el libro que Alfred regaló a Amaia. "Lo respeto como profesional y es libre de opinar lo que quiera. Creo que ha sido un malentendido", opina, pero sí que es cierto que se siente orgulloso de Alfred y Amaia (como mostró en su Twitter) porque "no tienen ese complejo de explicar las cosas y salir a dar la cara, y eso me parece valiente. Cuando lo hacen mal y cuando se equivocan. Demuestran una gran cultura".

Roberto Leal viajará a Portugal con el equipo de Eurovisión, y le han pedido infinitas veces una porra. "¿Te imaginas que acertase? Sería el nuevo pulpo Paul. Quiero que lo hagan bien y tranquilos. Si quedamos de los diez primeros estupendo. Si quedamos más atrás todos esperábamos un poco más, pero aquí en España somos de venirnos muy arriba".

El presentador puede transmitirles esos buenos de deseos a Alfred y Amaia porque son unos de los concursantes con los que más contacto conserva. Tanto como con Roi, Ricki y Cepeda, porque el resto está más lejos (de hecho, Aitana está en Los Ángeles).

Con ellos, con Roi y Cepeda, han creado una broma en redes que se ha hecho prácticamente viral: cada vez que Cepeda sube una foto con ese "postureo queriendo", Roi lo imita, y Cepeda siempre le sigue el juego. Le suele decir "a ver qué pasa Roi, eres el Aliexpress de Cepeda'. Cepeda compartió un strike jugando a los bolos, y Roi lo imitó con unas botellas de agua, "yo lo hice con un zapato y Aitana propuso el #CepedaChallenge y se ha visto un montón. He visto hasta a abuelas haciendo strike en su casa".

Musicalmente hablando, todos los concursantes "tienen algo diferente", pero si alguien le araña el corazoncito son los que aportan el "valor añadido" de componer: "Ahora ya los escuchamos en sintonías de series que amamos... Decirte un nombre sería feo".

Operación Triunfo ya ha pasado, aunque no su éxito, al que Amaia sumó mucho. "Me divertía mucho preguntar a Amaia porque es tan natural, tan de verdad. Sabía que me iba a dar juego", reconoce.

Roberto Leal se ha embarcado ahora en proyectos nuevos, como el programa Bailando con las estrellas, un formato similar a Mira quién baila, que empezó con Anne Igartiburu. A pesar de ello, no siente que la esté sustituyendo: "Anne es insustituible, lo único que hago con ella es aprender. Hablar con ella de tele es un máster. Me dieron la oportunidad. La casa aprovecha el éxito de OT. Tiene que ver con eso y con que han visto que tengo dotes de bailarín".

Prefiero ser un fondo de armario, de ropita que te puedes poner cualquier temporada, en lugar de dar un pelotazo y que la gente se canse"

Sin embargo, Leal no puede evitar sentir cierto vértigo ante tanto trabajo y a que las nuevas propuestas tengan más que ver con una moda. "Cuando me dicen que soy el presentador de moda no me hace mucha gracia. No me lo tomo a mal, pero no me hace mucha gracia. Prefiero ser un fondo de armario, de ropita que te puedes poner cualquier temporada, en lugar de dar un pelotazo y que la gente se canse, porque llevo casi 20 años trabajando en la tele. Las modas pasan rápido, el que mucho abarca poco aprieta", explica el presentador.

De una u otra forma, aunque su acento andaluz haya sido criticado a veces en redes, no ha sido un impedimento para su trabajo, porque es algo que "está en cada uno". "Antiguamente nos decían 'te tienes que quitar el acento' y era también algo nuestro 'quitártelo para que me den trabajo', pero hace mucho que creo que no es así".

Aun así, Roberto Leal no habla delante de la tele como lo hace en Sevilla: "Allí hablo con muchísimo más acento. Sería una mentira, me estaría engañando a mí mismo si hablara con una máscara por delante, más pendiente del cómo lo digo que del qué digo". Así que, sentencia: "¿Y qué pasa por el acento? Llevo muchos años en la tele, tengo mi licenciatura y esta es mi forma de hablar. ¿Se me entiende? Sí. ¿Hay que subtitularme? No. No hacemos daño a nadie hablando con nuestro acento".

Y para relajarse un poco antes de meterse a una clase de spinning, nos deleita entonando Lo malo. Eso sí, "rumbero, como Estopa" (puedes verlo en el siguiente vídeo).