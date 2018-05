El remake de Suspiria ha convertido de nuevo a Dakota Johnson en noticia. La actriz confesó recientemente que ha tenido que acudir a terapia después de trabajar en la película debido a la intensidad del rodaje. Ahora, Amazon Studios ha revelado las primeras imágenes del largometraje en las que se puede ver a la actriz totalmente cambiada, con un aspecto espeluznante.

La nueva película de Luca Guadagnino, el director de Call me by your name, ha sido calificada por la crítica como "enfermiza" por su contenido "extremo", hasta convertirse en uno de los títulos más esperados del año.

Suspiria llegará a los cines en otoño y cuenta la historia de Susie Bannion (Dakota Johnson), una bailarina que estudia en una prestigiosa escuela de danza en la que una de las alumnas ha sido asesinada el mismo día de su ingreso. El largometraje original, de Dario Argento, se estrenó en 1977 y contaba con Miguel Bosé entre sus actores de reparto.