Así es el espectacular segundo vestido de novia de Meghan Markle

El príncipe Enrique y Meghan Markle se han dirigido este sábado por la tarde a la segunda recepción de la jornada de su enlace en un jaguar descapotable que ha conducido él propio príncipe. En la segunda fiesta, más reducida que la que se ha desarrollado a lo largo del día, los recién casados disfrutarán de sus familiares y amigos íntimos.

Tras el convite oficial, ofrecido por la abuela del novio, la reina Isabel II de Inglaterra, en el salón de San Jorge, en el castillo de Windsor, con la asistencia de 600 invitados, los novios partieron pasadas las 19.00 horas rumbo a la Frogmore House, una casa de campo adyacente al castillo de Windsor.

Allí el príncipe Carlos, heredero al trono británico, ofrecerá, para celebrar la boda del menor de sus hijos, de 33 años, y la exactriz, de 36, una segunda recepción para 200 familiares y amigos íntimos de la pareja.

El coche que condujo el benjamín de la fallecida Diana de Gales era un Jaguar del año 1968 de color plateado y reconvertido en coche eléctrico.

Para la segunda celebración los recién casados, que contrajeron matrimonio este sábado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, ante 2.640 invitados, decidieron cambiarse de indumentaria.

Así, Meghan Markle se quitó el traje de novia de la diseñadora británica Clare Waight Keller, directora artística de la marca de moda francesa Givenchy, para enfundarse en otro, del mismo blanco inmaculado de otra diseñado británica, Stella McCartney, según ha informado este sábado el palacio de Kensington.

