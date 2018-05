Netflix cancela el estreno de la segunda temporada de 'Por 13 razones' por el tiroteo en Texas

Netflix ha cancelado el estreno de la segunda temporada de la serie Por 13 razones prevista para este sábado tras el tiroteo en el instituto de Santa Fe, Texas (Estados Unidos), en el que han muerto al menos diez personas.

Netflix ha informado de esta cancelación y los motivos de la decisión a través de un comunicado, según ha informado el medio estadounidense Variety:

"Nuestros corazones están con las víctimas del tiroteo de la escuela superior de Santa Fe y con todas las víctimas de la violencia armada. Con motivo de la tragedia, cancelaremos el evento del estreno de Por 13 razones que se llevaría a cabo esta noche".

Los actores de la serie también han mostrado su consternación por lo sucedido en sus redes sociales.

i am devastated by yet another senseless tragedy. my heart is with you, Santa Fe.