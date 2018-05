Agreden a un reportero de 'Espejo Público' en pleno directo

El hombre que ha sido acusado de retener durante un año a su mujer y a su hija en su domicilio de Alcantarilla (Murcia) ha agredido al reportero de Espejo Público Fernando Rozo.

En las imágenes emitidas por el matinal que presenta Susanna Griso en Antena 3 se puede ver cómo el hombre le propina una patada al periodista.

El agresor afirma que "lo están masacrando sin pruebas, tan sólo por una palabra de ella".

"Fue un momento tenso y desagradable. Yo simplemente quería preguntarle. Cuando le tengo cerca le veo que está muy nervioso, con la cara desencajada, y me tira esas patadas que algunas puedo esquivar", aseguró el periodista.

Finalmente, el hombre se disculpó con el reportero: "Te pido perdón, pero llevo una semana que no se lo deseo a nadie. Me están linchando solo por su palabra porque no hay pruebas".