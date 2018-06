La ministra de Trabajo responde al artículo machista de 'ABC': "Es algo 'viejuno'"

"Esta extremeña de buen físico, recriada en La Mancha, de ojos penetrantes y chasis de aquí te espero, ha sabido siempre sacarse partido. Ha superado una enfermedad con turbantes bien escogidos colocados con gusto, ha lucido el cabello corto con valentía, mostrando que es capaz de estar atractiva y femenina en cualquier circunstancia. Y sigue luciendo su maquillaje marcado y sus labios rojos".

Esto es parte del artículo de ABC, titulado El guardarropa de las ministras de Sánchez, sobre las mujeres que ocupan gran parte del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, sobre la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

Un artículo que ha generado indignación en las redes sociales y también a la propia Valerio, que ha pasado este domingo por el programa Liarla Pardo de LaSexta, donde se ha referido al texto:

"No lo había leído, porque me fui desde el Ministerio a mi casa con unos tochos que me tenía que estudiar y empollarme del traspaso de tareas. Y cuando me enteré, me pareció alucinante. Dije, ¡pero esto qué es!", ha explicado la ministra.

Valerio confiesa que no le "importa tanto" lo que dice el artículo sobre ella, tanto como el hecho de que pueda afectar a mujeres que sufran la misma enfermedad que sufrió ella hace tres años y que "se puedan sentir ofendidas por este tipo de comentarios".

"Es algo viejuno, que diría Joaquín Reyes, pero no me voy a obsesionar, porque tengo tantas cosas que hacer, que no me voy a preocupar, pero me parece un abuso".