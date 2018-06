La ceremonia inaugural del Mundial de Rusia, resumida en 13 momentos

Una entrada triunfal de Robbie Williams. Ha sido el punto de arranque del Mundial de Rusia 2018. Ataviado con un traje de... ¿leopardo? rojo, el ex Take That ha dado el pistoletazo de salida a la cita en el estadio Luzhnikí de Moscú. Él era una de las grandes estrellas del día y al entrar lo dejó claro. 'Aquí estoy yo', parecía decir como anticipo de lo que vendría después.

Getty Images

El regreso al pasado empezó inmediatamente después. Porque eso fue la ceremonia inaugural: un viaje a los primeros discos en solitario del artista.

Let me entertain you, del disco Life thru a Lens (1997), ha sido la canción elegida para el arranque. 21 años después de presentarla, la ha elegido para esta gran cita. Todo muy moderno y muy bailable.

EFE

¡APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN! ¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más Boletín diario Introduce una dirección de e-mail válida ¡Gracias por suscribirte! Pronto recibirás un correo para confirmar tu suscripción. Hay un problema para procesar tu solicitud; por favor intenta nuevamente. Twitter

Facebook

Instagram

¿Nada que decir sobre sus compañeros de baile?

Getty Images

Segundo clásico temazo de la gala, esta vez con la compañía de Aida Garifullina. Subida a un dragón (o lo que pretendía serlo) entró en escena la soprano rusa para cantar con Williams Feel, del disco Escapology (2002). Pero... ¿se inauguraba el Mundial de Rusia 2018 o el de Corea 2002?

EFE EFE

Siguiente CLÁSICO. Este con mayúsculas.

Wiliams tiró de su canción más reproducida en Spotify para presentar a los 32 países protagonistas de la cita. Con Garifullina como pareja, viajó de nuevo a 1997 para cantar Angels, del disco Life thru a Lens.

EFE

Ojito que lo dieron todo cantando para darle la bienvenida a estos diseños. En lugar de banderas, por el campo desfilaron diseños como estos 😱.

AOL

Tan clásico como Williams lo es Ronaldo Nazario. Él se encargó de hacer el saque de honor. El niño que entró con él es Esteban García, una promesa del fútbol colombinano de 9 años. Y el lobo con gafas en la frente es Zabivaka, la mascota del Mundial 2018, un diseño de Ekaterina Bocharova.

AFP

Aquí además se ve el vestido-bandera de la anfitriona. Comodidad ante todo.

AFP

Lo mejor se hizo esperar: la peineta de Williams, que llegó cuando interpretó la canción Rock DJ, del disco Sing When You're Winning, de 2000. ¿Para qué modernizarse?

AOL

El último clásico de la gala: Iker Casillas. El ex de la Roja y la modelo Natalia Vodianova abrieron la cierre del maletín de Louis Vuitton que custodia la Copa del Mundo, que el día 15 de julio tendrá nuevo propietario.

REUTERS

Parece que no le hizo mucha ilusión el momento.

REUTERS

Tampoco parecía muy contento Willams en la despedida, aunque sí es cierto que se fue por la puerta grande: millones de personas vieron en directo su desprecio. Claro que se quedó sin cantar su tema más adecuado para la cita: Party like a Russian. Pero es de 2016 y eso era demasiado moderno para un día como éste.