Hace aproximadamente un año, el 15 de junio de 2017, la Unión Europea eliminó el roaming, un recargo que cobraban compañías telefónicas por utilizar en el móvil desde otro país. El final del roaming fue una gran victoria para los ciudadanos, que tardó diez años en llegar. Ahora, el club comunitario se prepara para ampliar esa ventaja a más países.

Desde el momento en que se aprobó el final del roaming, si un europeo viajaba a otro Estado miembro de la UE y llamaba con su teléfono, pagaba lo mismo que si llamaba desde casa. Así lo anunció la Comisión Europea en su cuenta de Twitter:

Esa eliminación del roaming afectó a los 31 países que conforman el Espacio Económico Europeo: los 28 países miembros de la Unión Europea (incluido Reino Unido) y otros tres países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA): Noruega, Islandia y Lichtenstein.

Estos son los países sin roaming:

Wikipedia

El uso de internet casi se ha duplicado entre los españoles que viajaron por Europa el pasado año, según el último estudio del Panel de Hogares, que ha publicado este viernes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Sin embargo, una serie de países del continente europeo como Suiza y Ucrania y los microestados de Andorra, Monaco, San Marino quedaron fuera del acuerdo para eliminar el roaming. Si un ciudadano español iba a esquiar al Principado, seguía pagando un recargo por la utilización del mundo.

Las instituciones de la Unión Europea pretenden ahora que esta ventaja se amplíe a otros países de Europa del Este. Se trata de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania, que conforman la Asociación Oriental (Eastern Partnership), un programa de cooperación del club comunitario con estas antiguas repúblicas soviéticas.

Los representantes de estos seis países se han reunido con los comisarios europeos Johannes Hahn y Mariya Gabriel en un encuentro informal en Minsk (Bielorrusia). Juntos han acordado el establecimiento de un espacio único de roaming como una prioridad para 2020.

Antes de que llegue esa fecha, acordarán una hoja de ruta para reducir las tarifas de roaming que incluirá topes máximos para los precios, tal y como sucedió en la UE.

#EasternPartnership : The🇪🇺 #EU & the six Eastern partner countries🇦🇲🇦🇿🇧🇾🇬🇪🇲🇩🇺🇦 boost cooperation on the #digital #economy 👉 https://t.co/cBuULX7NkU Factsheet on how the #EU supports digital economies & #societies in Eastern partner countries👉 https://t.co/5ld25Rivf2 pic.twitter.com/ECmOh2uFiK

"Hoy tomamos la decisión de que a fines de este año tendremos una hoja de ruta para los países del la Asociación Oriental, y para finales de 2020 firmaremos un acuerdo sobre la armonización de los precios en los servicios de roaming en nuestros países", ha asegurado Sergei Popkov, ministro de comunicaciones de Bielorrusia en unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana de noticias 112.International.

"No estamos diciendo que sucederá mañana y todo será más barato de inmediato. Estamos diciendo que las tarifas de roaming se reducirán gradualmente para acercarse al nivel de las tarifas domésticas tanto como sea posible ", ha afirmado Popkov.

"Estamos enfocados en entregar resultados concretos, con un programa claro de cooperación hasta 2020", ha asegurado Johannes Hahn, comisario de Política Europea de Vecindad.

Together with Commissioner @GabrielMariya and Ministers from six #EaP countries we are going to discuss how to step up investments in #broadband infrastructure in the region and possible ways towards reducing #roaming tariffs among #EasternPartners and with #EU. 2/2