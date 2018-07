Penny, de 'The Big Bang Theory', sorprende con su 'no vestido' de boda

Kaley Cuoco, más conocida como Penny de The Big Bang Theory, ha pasado por el altar. La actriz ha sorprendido a todos sus seguidores con las fotos de su boda —inesperada e íntima— con el empresario multimillonario Karl Cook, celebrada este fin de semana en San Diego (California). Aunque si algo ha conquistado a los seguidores de la protagonista de la serie es su vestido de novia, al igual que en su anterior matrimonio. En esta ocasión, su mono de novia.

Cuoco eligió para la celebración un modelo con un gran escote, con transparencias y de encaje, acompañado de un look con coleta alta. En lo único que se ciñó a la tradición fue en el color, el blanco. Sin embargo, no fue el único atuendo que lució, sino su opción más cómoda para la fiesta.

529.8k Likes, 2,263 Comments - @normancook on Instagram: "Ok let's party!!! #kcsquared 💋 💕"

Para dar el sí quiero, la actriz escogió un vestido, también de encaje, con una capa de un estilo similar, con un moño bajo y desenfadado.

79k Likes, 394 Comments - @normancook on Instagram: "Happy ever forever 💏 🐶 wearing custom @reemacra in my dream cape .. 💫 @claudcraig 📷"