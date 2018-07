Aparece un cadáver en el hueco de un ascensor del Hospital La Paz

Uno de los ascensores del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, desprendía un fuerte hedor y, cuando el personal de mantenimiento ha ido a solucionar el problema, se han encontrado con un cadáver en el hueco, según informa Europa Press.

El cadáver, perteneciente a un hombre de entre 50 y 60 años, estaba en posición decúbito supino, boca arriba, iba vestido con ropa de calle y llevaba más de un día en el ascensor.

EFE

Desde el centro se ha avisado de forma inmediata a la Policía Nacional y ya se ha desplazado un forense para analizar el cadáver. La investigación la ha asumido el grupo V de Homicidios y no se descarta ninguna hipótesis de momento.

No obstante, fuentes conocedoras del caso indican a Europa Press que el hombre, que en principio no es trabajador del centro, portaba una carta manuscrita. Además, confirman que el ascensor funcionaba "perfectamente" y el aparato, en un primer análisis, no estaba forzado.

Las mismas fuentes apuntan a que, desde la prudencia, la hipótesis principal es que pudiera tratarse de un suicidio, aunque todas las líneas de investigación están abiertas.