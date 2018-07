Sin adulterar: así ha sido realmente el agobiante baño de Sara Sálamo entre tiburones

La última aventura de las vacaciones de Sara Sálamo e Isco Alarcón ha llevado a la actriz a hacerse la valiente y meterse en el mar entre un montón de tiburones, aunque el baño no ha acabado como a ella le habría gustado.

La actriz ha compartido el vídeo del momento en su cuenta de Instagram, donde se la ve dentro del agua (que le cubre solo hasta la rodilla), entre varios de los especímenes, pero agobiada por la situación en la que se encuentra. "Me ha rozado el pie, en serio me estoy agobiando, no puedo salir de aquí", se le escucha decir, aunque finalmente se echa unas risas.

Podría hacerme la valiente quitándole el audio a este vídeo... pero esta es la realidad sin adulterar. #SaraCagoner #eltiburonselallevóselallevó #cuandotengomiedomerioraro 🦈 25.2k Likes, 135 Comments - Sara Sálamo (@sarasalamo) on Instagram: "Podría hacerme la valiente quitándole el audio a este vídeo... pero esta es la realidad sin..."

Pincha aquí si no puedes ver el vídeo.

"Podría hacerme la valiente quitándole el audio a este vídeo... Pero es la realidad sin adulterar", ha escrito una de las protagonistas de B&B.