Maisie Williams cuenta qué se ha llevado de recuerdo de 'Juego de Tronos'

El rodaje de Juego de Tronos ha acabado y aunque sus fans tendrán que esperar hasta 2019 para conocer el desenlace, los actores ya se han despedido de la producción de HBO. El pasado 7 de julio acabaron de rodar para dejar paso a la postproducción y el montaje y ese mismo día Maisie Williams, que da vida Arya Stark, compartió en Instagram una imagen de sus zapatillas ensangrentadas a modo de despedida de su personaje.

Pero este no ha sido el único adiós de Williams a la serie, también se ha llevado parte del atrezzo, una tradición que los actores acostumbran a hacer cuando finalizan una producción. Tal y como ha contado en una entrevista en el programa de la BBC Radio 1 The Radio 1 Breakfast Show, Arya Stark se ha quedado con su mítica chaqueta.

"Me la imagino como algo que veré en un futuro y diré: 'Oh, yo estuve en esta serie y esta era la chaqueta que llevaba'. Y mis nietos estarán en plan: 'Por favor, para ya", bromeó la actriz, después de confesarle al presentador lo mucho que lloró en el último rodaje.

"Acabé con todos los pañuelos de papel que había en el plató. Me puse a gritar e intenté dar un discurso de agradecimiento, pero cuando volví a mi camerino no era capaz de recordar exactamente qué dije", le confesó al presentador. "Seguramente solo estuve sollozando media hora y ya. Pero bueno, es que he crecido con esa gente. Me sentía como si me estuvieran cortando un brazo", bromeó.

Esta prenda y la armadura marrón son elementos importantes para la familia Stark a lo largo de toda la producción. La usaron todos los que estuvieron al frente de la casa, incluso Jon Snow cuando abandonó la Guardia de la Noche. Arya comenzó a lucirla después de entrenar con los Hombres sin rostro cuando regresó a Poniente, como símbolo de identidad Stark.