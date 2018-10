La contundente reflexión de Dani Mateo ('El Intermedio' de laSexta) sobre la libertad de expresión que da mucho que pensar

El colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha repasado este martes los artistas que han sido condenados por delitos contra la corona y los sentimientos religiosos, después de que el Congreso diera este martes el primer paso para derogar o reformar en el Código Penal los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo.

"Algún día podremos contar a nuestros nietos que una cuenta en Twitter te daba más problemas que una en Suiza", ha reflexionado Mateo, quien ha querido explicar como esos trabajos que siempre han sido guays se han convertido en profesiones de riesgo por culpa de estos delitos.

De este modo, el colaborador de El Intermedio ha recordado a Willy Toledo, "a la espera de juicio por decir cositas feas sobre dios y la virgen", o a los titiriteros encarcelados una semana por representar una obra en la que se veía un cartel en el que ponía "Gora Alka-ETA", algo por lo que fueron acusados de enaltecimiento del terrorismo.

"Esta noticia os indignó a muchos, pero es que el tribunal consideró que si los niños veían esa obra, se iban a hacer de ETA y de Alqaeda a la vez", ha expresado Mateo, antes de bromear diciendo que "tiene sentido, ya que los cuentos que escuchas de pequeño te influyen": "Y si no mirad a Wyoming, quien es de izquierdas porque de pequeño le leían Caperucita Roja".

Asimismo, Mateo se ha acordado también de tuiteros como Cassandra Vera, que estuvo a punto de ir a prisión por sus tuit sobre Carrero Blanco, o de instagramers como el chaval de Jaén que fue multado con 480 euros por superponer su cara sobre una imagen de un Cristo: "A ese chaval no le sirvió tener cuenta privada porque dios y la fiscalía lo ven todo".

"Pero los más afectados han sido los cantantes como los raperos Valtonyc, Pablo Hassen o César Strawberry, condenados por sus comentarios por redes sociales", ha continuado Mateo, quien confía en que "estas condenas queden en nada y que la máxima condena que les puedan imponer sea la expulsión de la academia de OT".

Dani Mateo ha repasado también los juicio contra el cantautor Javier Krahe por cocinar en 1979 un Cristo o contra los presentadores El Gran Wyoming y él mismo, quienes tuvieron que ir como investigados a juicio por decir "una cosita de nada" sobre la Cruz del Valle de los Caídos.

"Simplemente dije que la Cruz del Valle de los Caídos era una...". En ese momento, Wyoming ha intervenido: "¡Un momento, Dani Mateo! ¡Conoce! ¡Que los delitos por ofensas a los sentimientos religiosos aún no han sido derogados y no quiero ir a dormir a la cárcel! Me han dicho que allí los colchones no son de viscolátex".