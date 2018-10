Paula Vázquez: "El porno no tiene en cuenta a las mujeres para nada"

Paula Vázquez se ha soltado la melena en una entrevista publicada en Icon este miércoles. La presentadora de Fama, a bailar (Movistar +) ha hablado sin tapujos sobre la industria del cine para adultos y sobre feminismo y ha dejado claro que la industria pornografía no le hace ningún bien a las mujeres y tiene culpa de que "los hombres vean normales" comportamientos como los de La Manada.

Al preguntarle por las personas a las que dejaría olvidadas en una isla desierta, la gallega no duda en contestar que a La Manada. "Los dejaría ahí tirados", añade y señala que este tipo de relaciones sexuales grupales con violencia se deben al porno en internet. "Yo consumo porno online. No tengo pareja, así que consumo este tipo de porno y he comprobado que está muy de moda una categoría que se llama van gangbang, que es eso: muchos tíos con una sola mujer", detalla.

"Lleva de moda año y pico, y es lo que se ve en la calle, y por eso hay hombres a los que les parece normal. También está el lenguaje de las páginas porno. Todo es 'Guarra, zorra, cerda, puta', y esto está afectando a una generación muy joven que ve porno en el móvil, con un acceso que nosotras no tuvimos Los jóvenes de ahora están enganchados al porno. Y el porno no tiene en cuenta a las mujeres para nada", señala la presentadora.

Vázquez indica que lo que se debería hacer al respecto es limitarlo. "Las fantasías sexuales son maravillosas, pero todo tiene un límite. "A esos chavales les parece tan natural ese tipo de comportamientos porque lo ven todos los días. El bombardeo de publicidad es constante, antes no había tanta presión", recalca. "Les diría que el porno no representa la vida real".