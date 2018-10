El fin de semana del 21 de octubre, la sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo Ortiz, protagonizó numerosos titulares al convertirse en mayor de edad. La mayoría de ellos destacaban que quiere ser actriz y bailarina.

La joven, hija de Érika Ortiz y Antonio Vigo, nació en Oviedo el 20 de octubre del 2000 y estudia actualmente en el IES Isabel La Católica de Madrid, donde vive con su padre. Aunque además de esas vocaciones artísticas, la joven tiene otros muchos rasgos desconocidos para el gran público y con los que ha conseguido una fuerte personalidad.

El desgraciado que está intentando hacer la vida imposible a Cifuentes podría parar? Lo digo porque no hace ninguna gracia. A lo mejor ha tenido fallos pero es que es una persona y me parece muy ruin y cruel sacar ese vídeo a la luz. No se lo merece @ccifuentes