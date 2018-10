Cachondeo por el "orgasmo de nueve horas" de Andrés Calamaro

Andrés Calamaro ha sido objeto de numerosas bromas este lunes, no por sus canciones, sino por el titular de su entrevista de este domingo en XL Semanal. En ella, el excomponente de Los Rodríguez asegura que su "mayor logro" es que una joven dijese públicamente que había tenido "un orgasmo de nueve horas" con él. "No sé si pueda superar eso", añade.

No sabemos si se podía superar, pero sí que ha conseguido más de 230 tuits con su nombre este lunes. Esta hazaña de Calamaro ha dado lugar a mucho cachondeo en Twitter, donde algunos le han tachado de fantasma, mientras que otros se compadecían y señalaban que la chica podía sufrir algún tipo de dolencia.

https://t.co/79iaK3Ds3o

Os recuerdo que Calamaro siempre ha sido un poco exagerao contando horas:



"La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas,

mil horas, como un perro.

Y cuando llegaste me miraste y me dijiste:

'Loco, estás mojado, ya no te quiero'"