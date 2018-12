Se acabó lo de la excepción española. Ya no vale aquello de "aquí eso no pasa". Desde el pasado domingo en España sí pasa y sí, da miedo. La irrupción de la extrema derecha en el parlamento andaluz de la mano de Vox es un calco de lo que se viene viviendo en otros países europeos, donde el discurso euroescéptico, el que se vende como "antiestablishment" frente a las corporaciones políticas y empresariales y el que rechaza la inmigración, cada vez gana más adeptos.

Sí, España se ha contagiado.

Vox ha conseguido que en Andalucía ese mismo discurso cale hasta el punto de hacerse con 12 escaños. Y ahora tiene la mirada —y el objetivo— puesto en las elecciones nacionales. Y toda Europa tiembla. Tiembla porque ya lo han vivido en Alemania con Alternativa por Alemania, en Italia con la Liga, en Austria con el FPÖ, en Dinamarca con el Partido Popular, en Suecia con los Demócratas de Suecia...

Así que, desde ya, España se suma a este terrorífico mapa:

Elaborado por la cadena británica BBC, en él se puede comprobar de un sólo vistazo el auge de las fuerzas de extrema derecha en Europa. Hasta ahora España era de los pocos países que permanecía en blanco, pero eso ha cambiado ya. De ahí que la líder del Frente Nacional francés —que se hizo con un 33,9% de los votos en las pasadas elecciones tras pasar a la segunda vuelta—, Marine Le Pen, haya felicitado a sus "colegas" de Vox:

Y de ahí también que los partidos que forman parte de la Alianza de Liberales de Europa, a la que pertenece la formación de Albert Rivera, miren con ojos temerosos lo que ha pasado en Andalucía. Su líder, Guy Verhofstadt, ha felicitado al partido naranja, pero también ha dejado clara su preocupación ante la posibilidad de que pacten con Vox, que representa todo lo contrario que la alianza y defiende lo que defienden los rivales más radicales de sus integrantes.

Congratulations to @CiudadanosCs for their huge gains in #EleccionesAndalucía. The success of the far-right, however, should worry us all. We face a battle for Europe's soul at the European elections in May. https://t.co/sjjnxsW99q