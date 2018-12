Tras el vuelco histórico en Andalucía, donde la derecha obtuvo la mayoría este domingo por primera vez en 36 años, con la irrupción de la extrema derecha de Vox —con 12 escaños—, llega la hora de la reflexión en una izquierda cuyos votantes se quedaron masivamente en sus casas en la jornada electoral.

En este contexto, el cantante Ismael Serrano ha publicado un celebrado mensaje en Twitter, que en pocas horas tiene más de 8.000 'me gusta', en el que plantea que "más allá de las consignas", "hay que reflexionar" y "movilizar el voto": "Acercarse a la gente y a sus problemas", ha planteado Serrano como estrategia para que la izquierda recupere su espacio.

Ok. No pasarán. Hermoso lema para luchar contra el fascismo. Pero han pasado. Y habrá que pensar por qué la gente se queda en casa y no vota o vota extrema derecha. Más allá de las consignas. Hay que reflexionar. Hay que movilizar el voto. Acercarse a la gente y a sus problemas. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 3 de diciembre de 2018

La reflexión de Ismael Serrano ha generado un interesante diálogo en la red social, con centenares de comentarios:

Por fin leo algo con sentido.Esto solo se traduce en que no convencen los discursos, que hay que trabajar más, y el pueblo responderá,solo es un toque de atención de ciudadanos "mosqueados" porque los que deben de trabajar por y para ellos se comportan como en un patio de colegio — Maria (@Marcasir) 3 de diciembre de 2018

¿No son problemas de la gente los ecohuertos, el carrilbici, los semáforos rosas y arriesgar el sujeto del feminismo?

¿Seriously? — La Niña Ventresca (@Ninaventresca) 3 de diciembre de 2018

Culpa un poco de todos, de los que ha robado, de loskqie pactan con independentistas, de los que se quedan en la corteza de los problemas sin llegar a la médula, de la prensa que les ha dado bola y de los que quieren la independencia — Eduardo Figueroa (@costaleropicu) 3 de diciembre de 2018

Que los han sacado de sus casas, de la tontería del Valle de los caídos y de los que llaman facha a los no piensan como ellos. En fin reflexionemos — Eduardo Figueroa (@costaleropicu) 3 de diciembre de 2018

Exacto. Y sin embargo los hormigueros andan buscando culpas en el otro. No hemos llegado, los progresistas, da igual el color. No hemos llegado y no dejamos de mirarnos el ombligo y esparcir responsabilidades lo más lejos posible. — Noelia González (@Noegguerrero) 3 de diciembre de 2018

¿Quién tiene que acercarse a la gente, Ismael? ¿La no-gente? ¿La élite buena? ¿No será que la clave no es acercarse a la gente sino ser gente? ¿Y puede uno ser lo que no es? Demasiadas preguntas. — Sergio Calleja (@Montecoya) 3 de diciembre de 2018

No veo soluciones faciles... el populismo triunfa, quizas tiene que ver tambien como es nuestra sociedad actual... Como somos, Consumistas, Con poca paciencia, Templanza, hay amigos o enemigos, Necesitamos respuestas rapidas, Soluciones faciles, Directas, Que simplifiquen la vida — RICARDO DE DIOS (@DIOSDELVALLE) 3 de diciembre de 2018

Cuando hay crisis, pierde la solidaridad, gana conservadorismo

Pierde el "nosotrxs, gana el individualismo — almysha#AnarkaQueer (@almysha1304) 3 de diciembre de 2018

No hay partidos de izquierdas( IU sí), los demás están vendidos al Ibex, monarquía y pensamiento único, no defienden los derechos sociales, están acomodados en el s.XX. No son demócratas, no respetan los votos de los catalanes, es un cazurrismo torrentoso. — Abronte Bronte (@AbronteB) 4 de diciembre de 2018

Y siguen pasando, sobrestimamos la memoria de la gente, y subestimamos el poder de los medios... — #ViolenciaEsMentir 📰🗞🎺💵 (@nacorx) 3 de diciembre de 2018

Tienen que mirarnos de frente, que nos miran desde arriba — Bea ♀ (@muyazul78) 3 de diciembre de 2018

Es el fracaso más rotundo de la izquierda Ismael. No han sabido construirse como opción. Y la gente está harta del me opongo a todo sin sentido. Ni hablemos del predicar pobreza y vivir como Reyes de la mayoría de la izquierda. No es sólo España, América Latina toda. — Toni Chimenti (@Toni_Ius) 3 de diciembre de 2018

Psoe no es izquierda. UPodemos no tiene el BOE, ni mayoría suficiente en instituciones para llevar a cabo todas las reivindicaciones mayoría social. El muro PPSOEC'S es fuerte y ahora IBEX apuesta también x VOX. O izqda se organiza y se manifiesta en masa o volvemos franquismo. — irene Márquez (@HernandoIrene) 3 de diciembre de 2018

Por fin un análisis más sosegado y autocrítico. Espero que los políticos también sean capaces de hacerlo, aunque sea en privado. — 🎲 Loco Manson (@cuenta_C) 3 de diciembre de 2018

Lo mismo va siendo momento de tomárselo en serio en lugar de jugar a cabrear a la gente para que voten contra "los malos" y sacar mi tajada... "los malos" es sólo cuestión de perspectiva. Peligroso juego. — Laurita (@machaquito_seco) 3 de diciembre de 2018

Porque la "supuesta" izquierda nunca ha sido una verdadera izquierda que pase de las palabras a los hechos con políticas eficaces y al final el abandonado pasa de todo — iñigo p. (@bilbokozalea) 3 de diciembre de 2018

Porque no hay alternativa a la ultraderecha/derecha.

La izquierda hace años que no es tal cosa y sólo se dedica a buscar culpables que no sean ellos. https://t.co/2NURvrnfsu — Acetona 🎗 (@acetona43) 3 de diciembre de 2018

Falta consecuencia: decir y hacer en forma horizontal. Dar testimonio con el ejemplo. — Andrea (@Andrea30169624) 3 de diciembre de 2018

Han pasado....pq les han abierto las puertas..!!! Una izquierda k hace politica de derecha y da validez al 155 que roba derechos y libertades....pero no solo a los catalanes. Lo dijimos hasta la saciedad y nadie nos creyo, ahora ya los tenemos dentro.. — laura (@lauracal2012) 3 de diciembre de 2018

