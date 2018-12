La irrupción de partido ultraderechista Vox en las instituciones tras las recientes elecciones andaluzas no deja de dar qué hablar. Jesús Cintora, presentador del programa Carretera y manta de La Sexta, ha entrevistado al cantante Alejandro Sanz y le ha preguntado sobre qué opina acerca de los mensajes de Vox en contra del matrimonio homosexual o sobre la propuesta para derogar la ley contra la violencia de género.

"Hay un discurso que le está funcionando muy bien a los extremos en general, y siempre hablo de los extremos porque me parece que todos los extremos son lo mismo pero al revés. Me parece increíble volver a escuchar este tipo de mensajes, me parecen de otra época", ha reflexionado Sanz.

Cintora ha querido conocer la opinión del cantante sobre las causas del auge de Vox. "No lo sé, Jesús...", ha comenzado a responder Sanz, "creo que ellos saben dar un discurso que a mucha gente le llega, y creo también que hay muchas circunstancias alrededor de todo lo que ha pasado últimamente en España que a la gente le da miedo".

Cintora le ha preguntado si se refería a la crisis independentista catalana, a lo que el cantante ha respondido afirmativamente. "Cataluña, todo lo que hemos visto en estos últimos tiempos...", ha añadido sin precisar más. "Hay gente que el diálogo no lo entiende, o prefiere que todo sea una confrontación, o incluso gente que piensa que la forma de llevar determinados problemas es otra, con más firmeza... en fin, ahí cada cual que opine lo que quiera, pero yo creo que cuando a la gente le da miedo algo, busca algo que pueda asustar al miedo", ha recalcado.

"¿Con qué te quedas de lo más positivo de España?", le ha planteado Cintora. "La gente, del color que sea, del partido que sea; la gente que se levanta todas las mañanas para intentar hacer mejor el mundo y para trabajar y sacar adelante a su familia y a su gente. Somos mucho más bonitos desde fuera de lo que nosotros nos vemos a veces desde dentro... Me parece que nos enfrentamos demasiado, la política no tiene que servir para separarnos ni para hacernos diferentes, sino para intentar buscar sitios donde podamos comunicarnos y que realmente eso nos haga a todos mejores; no porque alguien sea de derechas o de izquierdas ya no se puede llevar con otra persona...", ha respondido Sanz.

El cantante se ha mostrado optimista a pesar de todo: "Si todos ponemos un poco de nuestra parte, y a lo mejor muchos me llamarán muy optimista, pero estamos cerca de Navidad y qué quieres, un poco se me pega... pero me gustaría tanto que fuera así Jesús, que pudiéramos llevarnos mejor, que no hubiera tanta crispación que fuera más fácil... en fin, ese es mi pequeño deseo".