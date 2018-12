Críticas a Sofía Suescun por su "embarazoso" 'playback' en 'Viva la vida'

Sofía Suescun ha estado este domingo en Viva la vida (Telecinco) presentando su primer single Muévelo y el estreno en el escenario no ha sido muy bien recibido por el público.

Como era la primera vez que actuaba en un plató de televisión, la ganadora de Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018 no se ha arriesgado a cantar en directo y ha optado por hacer playback, como viene siendo habitual en este tipo de programas (no todos los artistas se arriesgan a tener un fallo ante tantos espectadores o a que se escuche su voz sin el efecto del auto-tune —un procesador de audio que permite al cantante disimular la afinación—).

Puedes verlo en este enlace

En cuanto Suescun ha empezado a cantar las redes sociales se han llenado de mensajes, la mayoría criticando lo mal que estaba haciendo el playback.

Muchos usuarios han señalado que la recién estrenada cantante no ha cogido bien el micro, que tampoco ha cantado de forma sincronizada con la música y que incluso en algunos momentos, ni siquiera ha movido los labios mientras sonaba su voz. "Ya que lo haces, al menos hazlo bien", han pedido en Twiter.

También ha habido quienes han opinado sobre la calidad del single, pero eso, lo dejaremos para un capítulo aparte.

#VivaLaVida153 que verguenza me esta dando sofia pic.twitter.com/Gri1uiiK4P

Sofia haciendo playback es lo más embarazoso que he visto hoy JAJAJAJAJAJAJA #VivaLaVida153

@VivaLaVidaT5 no sabe ni hacer playback esta chica pero ni con los arreglos canta bien #vivalavida153

#VivaLaVida153 Me encanta Sofía!!!. Pero espero q en directo lo haga mejor q en playback!!!.😂😂🙏🙏🙌🏻😮..

#VivaLaVida153 puede hacer peor el playback encima que no es su voz encima hace mal el playback esta niña es horrorosa

Jajajajaja Sofia suescun haciendo play back una canción de 100% auto tune. Jajajaja pero si todas suenan igual, Ylenia, la beky no se que , etc etc jajajajajaja #VivaLaVida153