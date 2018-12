Estos son los 18 adornos navideños más horteras que puedes encontrar en un chino

Cono en forma de Papá Noel

CARLOS PINA

No hay palabras para describir el cuerpo de este Papá Noel. Vale que no es de naturaleza escultural —por algo le llaman el gordo del Polo Norte—, pero entre los michelines y esta forma de cono no tenemos dudas de que preferimos la primera opción. Mucho más entrañable...

Precio: 10,90 euros.