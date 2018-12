Vox se define como "el partido de Ortega Lara" y las redes estallan

Este martes se han reunido Ciudadanos, Podemos e IU para estudiar posiciones de cara a formar un gobierno en Andalucía. Vox ha criticado a los naranjas por reunirse "con los comunistas aliados de Otegui y de Torra" en vez de "con el partido de Ortega Lara".

Lo irónico es que, según El Español, Juan Marín (candidato de Cs) está gestionando la representación en la Mesa del Parlamento andaluz para que PP y PSOE accedan a incluir a Podemos y Vox, algo a lo que se niegan los socialistas, que quieren dejar fuera a la ultraderecha.

El exfuncionario de prisiones es uno de los fundadores del partido de extrema derecha que ha conseguido 12 representantes andaluces en las últimas elecciones. El líder de la formación, Santiago Abascal, ha levantado una tremenda polémica en redes con su tuit.

Miles de usuarios de la red social se han lanzado a recordar momentos de la carrera de la víctima de ETA y han elaborado reflexiones que dan que pensar sobre el uso partidista de los afectados por el terrorismo, así como qué significa serlo.

Sí, Ortega Lara fue una víctima de ETA y no pasa nada por decir que ahora es un fascista de VOX

Para la derecha, Ortega Lara es como Jesucristo reencarnado. Si le criticas, eres ETA. Si criticas a VOX, eres ETA. ¿Conclusión? Todo lo que no es VOX es ETA o extrema izquierda bolivariana antiespañola.

Me encanta la peña que habla de Vox como "el partido de Ortega Lara" como si lo del secuestro quitase que ideologicamente es una persona de mierda

Que Vox sea el partido de Ortega Lara no lo convierte en el mejor partido. Que Ortega Lara sufriese un secuestro no le da carta blanca para que tenga razón en todo lo que diga ni lo hace mejor persona.

A victimas del terrorismo hay que respetarlos como tales. Y basta. Si deciden dedicarse a la política (bien), no pueden ni deben tener un plus de credibilidad ni deben ser inmunes a la crítica. Así que, Ortega Lara, a aguantar lo que te venga por militar en un partido fascista

Ahora Vox es "el partido de Ortega Lara" porque llamarlo "el partido racista, franquista, machista, de ultraderecha, nazi, cuyo candidato es un condenado por prevaricacion que quiere que pegarle a una mujer no sea delito" era demasiado largo. Y su gente no es de leer mucho.

Haber sido secuestrado no es un mérito que nadie pueda contarse en el "haber". Como tampoco que se haya muerto un familiar o que te lo hayan asesinado. No es un mérito, punto. No se puede hacer política a base de 'ignoratio elenchi'.