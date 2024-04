Feijóo acusa a Sánchez de pretender que los españoles "dimitamos de la democracia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que Pedro Sánchez pretende que los españoles dimitan "de la democracia" y le acusa de hacer el "ridículo" después de que el presidente del Gobierno haya decidido quedarse al frente del Ejecutivo tras reflexionar durante cinco días sobre su continuidad.

En una rueda de prensa en Génova, Feijóo cree que este último capítulo de Sánchez es "el epílogo de un pasado que vamos a superar". "Si el presidente hace el ridículo, no tengo nada que decir. Allá él. Pero España no tiene un presidente a la altura de los ciudadanos. Pido disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. La política que España merece llegará", ha dicho.

Feijóo ha tildado el periodo de reflexión de Sánchez como un "bochorno" o un "esperpento", y cree que "ha tomado el pelo a la nación". "El presidente ha dimitido durante cinco días por estrategia electoral y judicial (...) Y hoy, el presidente ha preferido huir hacia adelante que dimitir. Podría haberlo dejado asumiendo sus responsabilidades y diciendo la verdad a los españoles. Pero en lugar de darles explicaciones, le exige rendición de cuentas a los demás. Y somete a la nación a su estrategia personalista. Esto no es cómico, es trágico. Ser imprevisible no son atributos a valorar para un dirigente", ha dicho.

De hecho, Feijóo cree que el discurso de Sánchez de este lunes en el que ha confirmado su continuidad como presidente "es el más peligroso" de todos los que ha entonado porque "quiere un país a su medida y su servicio". "Detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser más presidente a costa de menos democracia. No quiere oposición, justicia o medios. Sólo se quiere a sí mismo (...) Pero no van a callarnos ni a arrinconar a los que pedimos ser libres y exigentes con nuestro gobierno. No vamos a volver a los dos bandos", ha dicho.

Feijóo cree que hoy "sólo ha habido amenazas de un presidente acorralado" y considera que quien amenaza a la democracia es el presidente, "al pretender imponer un proyecto de puro poder sin límites para no dar explicaciones que la sociedad española le está exigiendo".

"Que los jueces actúan con independencia no es una anomalía democrática. Que los medios informen con libertad y que las personas se expresen no es una anomalía democrática. Que la oposición ejerza sus derechos no es una anomalía democrática. Es normalidad democrática", ha señalado.

Por último, Feijóo ha asegurado que no tiene previsto presentar una moción de censura a Sánchez en el Congreso de los Diputados "porque Sánchez ha comprado el apoyo de sus socios". "Pero si el presidente tenía complicado conseguir el calor de la calle, más ahora", ha concluido.