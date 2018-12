'Las mujeres', personaje del año para los lectores de 'El HuffPost'

El año 2018 pasará a la historia como el año en el que las mujeres dijeron basta. El año del Me Too, el año del "nos queremos vivas", el año de la sentencia de La Manada.

Pero también es el año del Consejo de Ministras, de la explosión de Rosalía en un mundo —el de la música— con más hombres y de la llegada de series en el que las mujeres tienen algo que decir y no son meros acompañamientos de los protagonistas hombres.

Después de un 8 de marzo histórico y con un Gobierno socialista con más representación femenina que masculina, los lectores de El HuffPost han elegido a "las mujeres" como personaje del año.

Las mujeres han quedado por encima del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, del cómico David Broncano y de la cantante Rosalía con más de 1.300 votos.

El feminismo ha llegado a España para quedarse. Según el Barómetro sobre el Feminismo en España, realizado por la empresa 40DB, el 58% de las mujeres y un 46% de los hombres se declaran feministas, a pesar de que sólo milita el 1,2% de la población.

La prueba de que el feminismo es más necesario que nunca es este dato demoledor: el 82% de los españoles cree que hay desigualdad entre hombres y mujeres con respecto a sus derechos sociales, políticos o económicos. De hecho, sólo un 6% de los españoles niega la desigualdad.

Con un final de año triste tras el asesinato de Laura Luelmo —y el de otras 46 en este 2018—, la bloguera Yolanda Domínguez escribe los 10 propósitos de año nuevo para el hombre igualitario, entre los que destacan ceder espacios a las mujeres, no callarse ante la desigualdad, no consumir productos sexistas y —aunque parezca mentira— no matar, no violar y no abusar.

El 2019 será feminista o no será.