Ni la Pedroche, ni Anne Igartiburu, ni Jesús Calleja. Los verdaderos protagonistas de esta Nochevieja fueron los rotulistas del programa de La 2, Cachitos. Por lo menos para aquellos que decidieron quedarse en casa y cambiaron el cotillón por el mando de la tele.

El programa de la televisión pública logró un año más convertirse en Trending Topic mundial gracias a las bromas de los rótulos que acompañaban a las imágenes de las actuaciones musicales del archivo de RTVE.

¿Los responsables de esta mezcla explosiva de éxito? Pablo González Batista y Antonio Vicente, los rotulistas del programa de La 2, que se emite todos los martes a las 22:05, y en el que hacen un repaso al archivo musical de RTVE con un toque de humor.

A pesar del éxito en redes, los dos no acaban de creerse el 9,1% de share que consiguieron en el especial de Nochevieja, el triple del 3% que suelen conseguir de media cada emisión de la temporada. "Es la leche, históricamente impresionante. Esos datos te dan una especie de esperanza", ha señalado Vicente en una entrevista publicada en Eslang.

"Cuando ves cómo se deteriora la calidad en televisión y cómo desaparecen los programas musicales tras el discurso de que es lo que pide la gente, esto [los datos de audiencia] demuestra que la música también tiene espacio en la televisión", ha recalcado el rotulista y guionista del programa, que también es el encargado del guion de Hoy empieza todo en Radio 3 y escribe libros infantiles. Batista, por su parte, es periodista, fotógrafo y, además de estar en Cachitos, es subdirector de Hoy por Hoy en la Cadena Ser.

"Franco, el bueno", en referencia al italiano Franco Battiato o "la Vox" cuando apareció Bertín Osborne cantando por Frank Sinatra fueron dos de los momentos más comentados, pero no fueron los únicos. El guiño a Lionel Messi con la aparición de Lionel Richie o la relación de los escándalos de Rober Bodegas y Dani Mateo con las Vulpex y el Me gusta ser una zorra también generaron numerosos comentarios y alabanzas para los guionistas.

Premio TP de Oro, Ondas y Nobel de Literatura para la persona rotulista y guionista de #CachitosNochevieja YA!!

Se ha pasado el juego en nivel Dios. pic.twitter.com/Uw2IhI9axs — Enrique Armijo (@quique_armar) 1 de enero de 2019

En la entrevista, Vicente ha confesado que la tarea de hacer los rótulos de la emisión no iba a ser suya: "En realidad no iba a escribir el guion del especial Nochevieja, pero la persona que lo iba a hacer al final no pudo y me lo encargaron en tiempo récord".

El periodista de la sección de Cultura de Informativos TVE Carlos del Amor también ha querido desenmascararlos y les ha dedicado una breve pieza en la emisión del primer día del año.

Ponemos cara a los que pusieron los rótulos en el @cachitos_tve de Nochevieja.

👇🏼 pic.twitter.com/JnpjJTAt3Q — Carlos del Amor (@cdelamor_) 2 de enero de 2019

"Si salía Bertín Osborne, te dije que el rótulo iba a ser 'la Vox", le comenta Batista a Vicente. "Nosotros queremos decir un poco lo que creemos que la gente va a pensar o lo que le hubiera gustado pensar", señala Batista.

Antes de acabar su intervención, Del Amor les propone un reto: rotular el informativo. El resultado, tal y como era de esperar, no ha decepcionado. "Bolsonaro o la vida", en la noticia de la toma de posesión del presidente de Brasil, una referencia al propósito de adelgazar en Año Nuevo durante las imágenes del tradicional chapuzón del día 1 de enero en Holanda y una broma a ese percusionista encargado de tocar los platillos en el Concierto de Año Nuevo.