Han pasado tres años de la emisión de En la tuya o en la mía, programa conducido por Bertín Osborne en Televisión Española, con Mariano Rajoy como protagonista. En aquella entrega, en la que el presentador recibió en su casa al entonces presidente del Gobierno, no sólo jugaron al futbolín y cocinaron mejillones, sino que el invitado se soltó y habló sobre su juventud, su matrimonio y su visión de la política.

Sin embargo, es ahora cuando Osborne ha dado a conocer más detalles de lo que no se vio en pantalla de su encuentro. Lo ha hecho en una entrevista con Rosa Villacastín publicada este miércoles en la revista Diez Minutos, en la que asegura que Rajoy es el invitado que más le ha sorprendido.

"Pensé que iba a ser un coñazo de programa y, para mi sorpresa, fue un espectáculo", asegura el cantante de rancheras. Preguntado por qué es lo que no vieron los espectadores, Osborne da una sorprendente respuesta: "Que llegó con unos calcetines cortos y se le veían las calandracas y le dije: 'Presi, así no puede salir".

Rajoy pidió a Osborne que le prestara un par: "Y ahí nos tienes metidos en mi cuarto eligiendo calcetines". Eso sí, el presentador asegura que al día siguiente los tenía de vuelta "lavados y planchados".

Osborne también desvela que el expresidente tenía ganas de cháchara: "Cuando terminó el programa, ¡llevábamos seis horas de grabación!, le di un abrazo y le dije: 'Presi, gracias por venir'. ¿Sabes lo que me contestó? '¡Me estás echando! Vamos a la cocina y nos tomamos un Albariño".

Según Osborne, les dio la medianoche "porque no había manera de que se fuera": "Cuando su jefa de prensa le dijo que era hora de marcharse, le dijo: 'Yo no tengo nada que hacer hasta mañana, no tengo ninguna prisa...'.

"Nos bebimos dos botellas de Albariño y una empanada que trajo y que estaba fenomenal", cuenta Osborne, que añade una anécdota más de la sobremesa. "A las doce de la noche mi hija Alejandra me dijo que llamara a su marido porque había perdido el Ave y se iba a cabrear con ella", explica. Sin embargo, fue Rajoy quien cogió el teléfono para llamar al yerno de Osborne.

"Cuando éste descolgó le dijo: 'Kino, al habla el presidente del Gobierno, que estoy aquí con Bertín y Alejandra. No esperes a tu mujer que no irá a cenar'. Y Kino sin creerse quién era le contesta: '¡Y unos cojones!'', recuerda.