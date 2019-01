Aplausos a Netflix y HBO por el rollito que se traen a cuenta de 'Juego de Tronos'

El último teaser de Juego de Tronos ha disparado las ansias de todos los fans de la serie de HBO por que llegue el 15 de abril— la fecha de estreno de la octava y última temporada—, incluso entre las filas de Netflix, la plataforma rival.

Este lunes, la cuenta oficial en Twitter sorprendía a todos sus seguidores con un mensaje en el que confesaba el esfuerzo que les estaba costando a sus responsables no decir nada sobre el aclamado vídeo que protagonizan los hermanos de la casa Stark.

Pero la cosa no se quedó ahí, y el perfil de HBO España respondió con un gif de Stranger Things —uno de los buque insignia de Netflix— que dio lugar a un breve intercambio de tuits que ha hecho que los seguidores de ambas plataformas se rindan a los pies de los gestores de las cuentas.

Pero esta no es la primera vez que Netflix le pone ojitos a Juego de Tronos. El pasado 7 de enero, la cuenta oficial de la serie en Twitter compartió un vídeo que anunciaba el regreso de la serie y la cuenta de Netflix de Estados Unidos dejó un comentario en el que alentaba a HBO a publicar el nuevo tráiler de la temporada: "¡Lo necesito! ¡Vamos, ya!".

I NEEEEEEED THE TRAILER SO BAD. COME ON ALREADY!!!!